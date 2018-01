21000 Dijon, France

Dijon affronte Strasbourg un concurrent direct au maintien. Avec 25 points, les Rouges sont 11es du classement les Alsaciens, eux, sont 12es avec 24 points. Un match très important pour deux équipes qui naviguent dans les mêmes eaux du championnat depuis le début de saison. Le problème c'est que Dijon, plus mauvaise défense de Ligue 1, ne brille pas loin de Gaston-Gérard. Le club Bourguignon n'a d'ailleurs gagné qu'une seule fois cette cette saison à l'extérieur, 1-0 à Metz fin octobre, pour 2 nuls et 7 défaites.

Les joueurs du DFCO à l'entraînement (illustration) © Radio France - Thomas Nougaillon

De plus, ces dernières heures il a fallu évacuer cette grosse défaite à Paris. "Je pense que c'est une chance de redémarrer trois jours après pour éviter de gamberger toute une semaine" explique l'entraîneur Dijonnais Olivier Dall'Oglio. "Cette défaite m'a permis de faire une mise au point sur nos lacunes défensives avec notamment le replacement de nos milieux de terrain et de nos attaquants qu'on ne pouvait pas laisser comme ça. Le match du PSG a été un rappel très important."

Le défenseur Fouad Chafik veut une réaction du DFCO! © Radio France - Thomas Nougaillon

Comme ses collègues, le défenseur Fouad Chafik a été touché dans son orgueil. Et il entend lui aussi réagir dès ce samedi soir en Alsace. "Une débâcle comme ça, 8-0 au Paris-Saint-Germain devant toutes les caméras de télévision c'est vrai que ça nous touche et il va falloir absolument réagir". Ce match à Strasbourg, dans le contexte actuel pourrait paraître un peu compliqué pour le DFCO. "Oui bien sûr, on sait que Strasbourg est une bonne équipe, qui plus est chez elle, mais on va mettre tous les ingrédients dans ce match pour pouvoir faire un résultat". Il y a quinze jours, début janvier 2018, le DFCO avait subit la loi des Strasbourgeois. Les Rouges avaient été éliminés dès les 32es de finale de la Coupe de France 3-2 après prolongations au Stade de la Meinau. Il y a donc de la revanche dans l'air.

Le point infirmerie et suspensions: à Strasbourg les Dijonnais devront se passer de Cédric Varrault et Romain Amalfitano qui sont blessés. Tandis que Papy Djilobodji est suspendu. Strasbourg / DFCO, 22e journée de Ligue 1, le coup d'envoi est à 20H00.