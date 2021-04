PSG - 23 joueurs retenus pour le match aller face au Bayern Munich en Ligue des champions

Il n'y a pas eu de miracle. À la lecture du groupe parisien retenu pour se déplacer en Allemagne, on observe que des garçons comme Kurzawa ou encore Icardi ne sont pas prêts pour défier le Bayern Munich. Le latéral gauche et l'attaquant ne font donc pas partis du voyage en Bavière tout comme Paredes (suspendu), Bernat (reprise), Florenzi et Verratti (covid-19, isolement). La bonne nouvelle vient de la présence de Danilo dans le groupe. Le portugais était rentré légèrement blessé (au mollet) de sélection. I; tiendra sa place au milieu de terrain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La surprise de cette liste de 23 joueurs vient donc de la présence de 3 jeunes "titis" (joueurs du centre de formation). Abdoulaye Kamara (milieu/ 2002), Ismaël Gharbi (milieu/ 2002) et Kenny Nagera (attaquant/ 2002) se sont entraînés ces derniers jours avec l'équipe professionnel. Ces trois jeunes âgés de 16 à 19 ans vont quand même vivre une sacré expérience. Puisque avec le nouveau règlement UEFA qui autorisent les clubs à cocher 23 noms sur la feuille de match, les trois "titis" du PSG seront sur le banc des remplaçants de l'Allianz Arena. Un stade qu'ils découvriront ce soir à 18h pour le dernier entraînement des Parisiens avant le choc face aux Bavarois.

Bayern Munich - PSG, émission spéciale mercredi 7 avril sur France Bleu Paris de 21h à minuit avec la présence des anciens joueurs du PSG comme Nicolas Douchez, Tripy Makonda et Eric Rabesandratana.