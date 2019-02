23e journée de Ligue 1 : défaite du DFCO à Angers (1-0)

Les footballeurs dijonnais rentrent bredouilles d'Angers, leur bête noire. Le DFCO s'est incliné 1 but à 0 hier soir lors de la 23e journée du championnat de Ligue 1.

But de Stéphane Bahoken contre le gardien dijonnais Bobby Allain ce samedi soir lors du match Angers - DFCO.

"C'est une défaite qui fait très mal" pour Antoine Kombouaré, l'entraineur du DFCO. Les Dijonnais ont été battus samedi soir à Angers, 1 but à 0, lors de la 23e journée de Ligue 1. Un but pour Angers signé Bahoken à la 27e minute. Et avec cette défaite concédée à l'extérieur, ce sont des points précieux qui s'envolent pour les Rouges.

Angers, un concurrent direct dans la course au maintien

"Il ne manquait pourtant pas grand chose" selon Antoine Kombouaré, qui l'a redit en conférence de presse d'après-match, "on a bien joué au foot, on a pu tenir le ballon, l'amener aux abords de la surface adverse, mais on n'a jamais réussi à faire les différences."

Au classement provisoire, le DFCO est 16e du classement de Ligue 1.

Le prochain match ce sera en Coupe de France, ce mardi 5 février avec un déplacement dans le Nord pour affronter l'équipe de Croix (N2) en 8e de finale de la Coupe de France.