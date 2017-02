23ème journée de la Ligue 1 de foot, DFCO-PSG, tellement déséquilibré ?

Le DFCO, treizième de la ligue 1 de foot, accueille le PSG, troisième, ce samedi au stade Gaston Gérard pour le compte de la 23ème journée du championnat. Si la confrontation semble très déséquilibrée, les dijonnais se souviennent qu’ils ont tenu tête à Monaco dans une situation analogue.

Un monde sépare le PSG du DFCO . Il y a d’un côté Paris, ses stars, son argent qui coule à flot, ses envies de tout gagner. De l’autre Dijon, le smicard du foot, qui ne rêve qu’à une chose se maintenir en Ligue 1.

Un monde sépare donc ces deux équipes, qui en l’espace de 90 minutes, joueront sur le même terrain, a 11 contre 11, peut-être les yeux dans les yeux, c’est en tout cas le doux espoir du président du dfco. Olivier Delcourt qui affirme même sur l’antenne de France Bleu Bourgogne, oui c’est une idée reçue que de dire que Dijon ne peux pas battre Paris. Et Olivier Delcourt de préciser : on va gagner 2-0.

La méthode Coué ?

Sans aller jusque-là, Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur des rouges, estime qu’un match nul aurait la saveur d’une victoire, psychologiquement et comptablement. Car ce match face à Paris, n’est que le premier acte d’une période clef dans la perspective du maintien. Et ce n’est peut-être pas face à Paris que le technicien espère engranger des points. En l’espace de huit jours le DFCO ira ensuite à Metz, avant de recevoir Caen, deux formations directement concernées par la lutte pour rester en Ligue 1.

Oussama Haddadi en renfort

Mais dans ce championnat ou chaque point vaudra de l’or en fin de saison, aucun match ne sera « lâché » rappelle Olivier Dall’Oglio. L’entraîneur Dijonnais n’a pas de boule de cristal mais il sait que ces huit jours sont essentiels et qu’il faut des points. Dans cette perspective, et contrairement à Paris qui arrive sans cinq titulaires en puissance (Verratti, Meunier, Trapp, Di Maria et Pastore), il n’y a aucun blessé à Dijon. Pas de blessé et un renfort de poids avec la signature du Tunisien Oussama Haddadi, un arrière gauche tunisien déjà en capacité de démarrer un match.

Oussama Haddadi avec Olivier Delcourt lors de sa présentation à la presse © Radio France - Philippe Renaud

Un peu plus de puissance pour rivaliser avec Paris ?

L’international tunisien qui connait le PSG, pour l’avoir affronté pendant la trêve avec son ancien club. Présenté à la veille de la rencontre Haddadi est qualifié et prêt, le gaillard de 25 ans veut passer un cap à Dijon sous l’exposition de la ligue 1, son double objectif, le maintien pour le DFCO et une place de titulaire avec sa sélection pour aller disputer la coupe du monde de foot en Russie. Il est évident qu’une rentrée réussie face au PSG, lui donnerait l’exposition médiatique qu’il est venu chercher.