Le TFC bat des records de merchandising, 25.000 maillots vendus

C'est ce qui s'appelle être en bonne santé. De retour sur le devant de la scène, le TFC a vu les chiffres de sa billetterie et de son merchandising exploser. La preuve en chiffres.

25.000 maillots et la boutique en ville sur-fréquentée

Selon les informations de France Bleu Occitanie, le TFC a vendu pas moins de 25.000 maillots cette saison. À titre de comparaison, il en vendait entre 3.000 et 5.000 lors des précédentes saisons en Ligue 1. Des chiffres exceptionnels boostés par le retour en Ligue 1 et la victoire en Coupe de France. Le club a également vendu 15.000 écharpes de la finale et 5.000 t-shirts spéciaux de ce 29 avril 2023 qui restera dans l'histoire du club.

Autre signe d'une saison hors-norme, la fréquentation de la nouvelle boutique du club en centre-ville, rue Rémusat. Elle a augmenté de 140% après la finale de la Coupe de France remportée face au FC Nantes (5-1).

Samedi face à Auxerre, pour la 37ème journée de Ligue 1, Toulouse pourra profiter une dernière fois avec son public de cette magnifique saison. Un Stadium qui aura accueilli plus de 450.000 spectateurs en Ligue 1 cette saison, du jamais vu depuis la saison 2004/2005. Les NVDRS, principal groupe de supporters du TFC, organisent d'ailleurs un cortège qui partira du quai de la Daurade à 17 heures.