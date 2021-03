Bixente Lizarazu, 25 ans après Bordeaux-Milan : "J'ai eu les larmes aux yeux avant de rentrer sur la pelouse"

Le 19 mars 1996, Bordeaux écrivait la plus belle page européenne de son histoire en éliminant le grand Milan AC en quart de finale de la coupe de l'UEFA. Battus 2-0 en Italie à l'aller, mal en point en championnat, Zidane, Lizarazu, Dugarry et leurs coéquipiers avaient mangé l'ogre 3-0 (but de Didier Tholot et doublé de Christophe Dugarry) au retour devant 35 000 spectateurs dans un stade Chaban-Delmas en fusion.

Le capitaine des Girondins de l'époque, Bixente Lizarazu, qui présente Planète Liza le dimanche sur France Bleu se souvient d'avoir eu les larmes aux yeux juste avant de rentrer sur la pelouse. Il était l'invité exceptionnel de la matinale de France Bleu Gironde.

France Bleu Gironde : Quel était votre état d'esprit au matin de ce match ?

Bixente Lizarazu : Un esprit de revanche ! On avait pris une leçon au match aller, on avait eu l'impression d'être une équipe de juniors contre des professionnels. On avait pris 2-0 et c'est vrai qu'on n'a pas du tout existé. Et au retour, on s'est dit "après tout, on n'a rien à perdre. On joue contre la meilleure équipe du monde. On va jouer à fond ce match."

Gernot [NDLR : Gernot Rohr, l’entraîneur de l'époque] nous avait dit qu'il fallait absolument qu'on marque dans les 30 premières minutes pour avoir un espoir. Donc, tactiquement, c'était ça notre plan et c'est ce qui s'est passé avec le but de Didier Tholot qui, finalement, nous a lancé dans ce match-là. Même si avant le match, je me souviens d'un truc qui m'avait vraiment bouleversé : on est partis faire la reconnaissance du terrain et le public à Lescure était en transe.

En fait, j'ai rarement vécu ça dans des matchs de foot. Il y avait quelque chose d'électrique dans l'atmosphère et à la reconnaissance du terrain je vous avoue que j'étais un peu pris par l'émotion. J'ai eu les larmes aux yeux. Ça nous a transcendés, il y avait quelque chose dans l'air qui nous laissait penser que ce n'était pas un jour comme un autre. Ce n'était pas un soir comme un autre.

1 à 0 à la mi-temps, vous vous dites quoi dans le vestiaire?

On y croit de plus en plus. On est dans notre scénario. Quand un entraîneur prépare un match et qu'on met un plan tactique en place, si ça se passe comme prévu, on est tous galvanisés. Il fallait qu'on en mette un d'abord pour être à égalité. Ça, c'était largement à notre portée. On ne pensait même pas au troisième. On pensait à mettre le deuxième pour aller éventuellement en prolongation et les choses se sont passées mieux que prévu puisqu'on va mettre le troisième but.

Quel rôle Gernot Rohr, l'entraineur des Girondins de l'époque a-t-il eu selon vous dans cette qualification?

Gernot était là depuis trois semaines, alors que nous étions au plus mal en championnat ! C'est un entraîneur qui a toujours été dans les missions les plus importantes des Girondins de Bordeaux, puisqu'il était déjà l'entraîneur des Girondins quand on était en deuxième division et qu'on a joué la remontée en première division.

"On a préparé ce match comme une équipe de rugby"

Je trouve qu'il y a super bien préparé ce matchen nous amenant au Cap-Ferret pour nous décontracter. On a mis les valeurs du Sud-Ouest, en fait dans cette préparation. Partir au ferret, manger des huîtres, s'entraîner sur la plage. On a préparé ce match comme une équipe de rugby, pour avoir une forme de relâchement, parce que t'as pas beaucoup de pression sur ce type de match. Il faut savoir repousser la pression. On l'a super bien fait en partant s'entraîner au Cap-Ferret.

Est-ce là qu'est né selon vous l'esprit 98 avec Dugarry et Zidane?

Non, c'est différent. Je pense que ce sont deux groupes différents. Nous avec Duga et Zizou, ce qu'on a amené en équipe de France c'est notre complicité dans le jeu, notre amitié. 98, c'est une autre histoire. Ce sont des joueurs qui arrivent à maturité, qui sont partis à l'étranger, qui découvrent la culture de la gagne dans les plus grands clubs européens et qui l'amènent en équipe de France. Moi, ce que j'ai appris au Bayern, c'est ça. Après, cette histoire avec les Girondins de Bordeaux, c'est aussi un peu le début de nos carrières. Ce n'est pas comparable.

Vous avez tout gagné, la Ligue des champions, le championnat d'Europe des nations en Coupe du monde. Dans votre hit parade des matches, en quelle position se retrouve ce Bordeaux-Milan?

Il fait partie des premiers. Je ne veux pas mettre une hiérarchie, mais il fait partie des premiers parce que pour nous, ces matches là, c'est presque la finale ! C'est presque comme si on avait gagné la Coupe de l'UEFA puisqu'on a battu la meilleure équipe du monde. Donc on était la meilleure équipe du monde !