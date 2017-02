25e journée de Ligue 1 : Dijon reçoit Caen avec l'obligation d'un résultat

Après sa mauvaise opération à Metz mercredi dernier, les rouges retrouvent Caen ce samedi soir. Le club dijonnais a désormais un besoin impératif de victoires pour espérer le maintien en ligue 1 la saison prochaine.

On joue ce week-end la 25eme journée de ligue 1. Le temps passe et le besoin de victoires se fait de plus en plus pressant. Avant son déplacement à Metz mercredi, l'entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio avait prévenu. Il comptait engranger cette semaine quatre points pour s'éloigner de la zone de relégation et assurer le maintien de l'équipe dans l'élite la saison prochaine. Les messins, eux aussi mal en point dans le classement, ont déjà mis un bémol à cet objectif en restant maîtres sur leur terrain. Adieu donc le point du match nul espéré par le DFCO. Il devient donc impératif d'enregistrer une victoire ce samedi à Gaston Gérard face à Caen

Une équipe diminuée ?

L'incertitude pèse aussi sur la composition de l'équipe pour ce match face aux Normands. Il se jouera, c'est certain, sans Loties. Dijon a perdu Jordan Loties, expulsé à Metz. Le défenseur sera automatiquement suspendu samedi. L'incertitude plane en revanche sur la présence de Mehdi Abeid, blessé au genou. Mais Olivier Dall'Oglio a expliqué que le genou de l'international Algérien, ne présente finalement pas de lésion. Il pourrait donc éventuellement être en mesure de jouer.

Le milieu de terrain défensif Mehdi Abeid a été titulaire pour la deuxième fois de la saison à Paris. © Radio France - Thomas Nougaillon

Pierre Lees-Melou ne sera peut être pas non plus sur le terrain à cause d'une blessure à la cuisse. Dijon pourrait en revanche enregistrer le retour du milieu de terrain Frédéric Sammaritano, forfait lors des deux dernières rencontres à cause d'une blessure au dos.

Côté Normand ?

Du côté de Caen, le groupe est quasi complet. L'ailier Yann Karamoh s'est contenté d'un footing ce jeudi après-midi, alors que reste du groupe a effectué un entraînement léger avec une mise en place tactique. Le latéral Mouhamadou Dabo (quadriceps) et l'attaquant Pape Sané (sciatique) sont en phase de reprise et pourraient postuler à un retour pour le déplacement à Dijon. Frédéric Guilbert, qui n'a pas pu disputer le match contre Bordeaux mardi, va faire son retour dans le onze en Bourgogne.

Le coup d'envoi du match Dijon - Caen, c'est ce samedi à 20H à Gaston Gérard.

En ouverture de cette 25eme journée, le PSG se déplace ce vendredi à Bordeaux. Les autres rencontres verront samedi Guingamp accueillir Lyon, le déplacement d'Angers à Lille. Metz ira défier Monaco, Nancy reçoit Montpellier et Toulouse accueille Bastia.

Dimanche, Rennes accueille Nice, Lorient se déplace à Saint Etienne et Nantes reçoit l'OM