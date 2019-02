26e journée de Ligue 1: le DFCO n'y arrive toujours pas

Dijon - France

Le Dijon Football Côte-d'Or s'incline pour la 4e fois consécutive en championnat. Ce vendredi soir "les Rouges" recevaient Saint-Etienne en match avancé de la 26e journée de Ligue 1. Pas assez dangereux en attaque, ne se procurant que quelques rares occasions, ils s'inclinent 1 à 0. C'est la 15e défaite en championnat cette saison.

Un défenseur qui marque sur une reprise de volée

Les Stéphanois, bien plus prolixes en occasions de but, ont fini par marquer à la 64e minute par le défenseur Serbe Subotic. Esseulé dans la surface Dionnaise, il a repris de volée un corner joué de l'aile droite par Wahbi Khazri. Pas de chance pour le DFCO, en fin de match Cédric Yambéré s'est vu refuser un but en raison d'une position de hors-jeu de son coéquipier Naïm Sliti dans le temps du temps additionnel (90 + 4).

"Pour rester en Ligue 1 il faut se lâcher"

Le milieu Naïm Sliti est déçu mais lucide. "Personnellement je pense que ce que l'on produit sur le terrain est insuffisant. Pour rester en Ligue 1 il faut plus, il faut se lâcher. On donne l'impression d'une équipe qui parfois joue bien, parfois on fait de très belles choses, mais parfois aussi on fait n'importe quoi." Mais l'international Tunisien ne veut pas baisser la tête. "C'est dur, cette situation est difficile à vivre car on perd beaucoup de matchs mais on va relever la tête et on va se battre jusqu'au bout".

Un Stéphanois et un Dijonnais à la lutte pour la possession du ballon © Maxppp - Yves Salvat

"Je suis en colère"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du DFCO Antoine Kombouaré, lui s'est dit "en colère". Très remonté "à cause du but que nous encaissons. Sur un corner, un défenseur central qui marque d'une reprise de volée, ce n'est pas normal, c'est inadmissible. C'est vraiment rageant, et cela nous coûte au moins un point."

"Il faut que nous fassions plus"

Le Kanak a expliqué que "mentalement, c'est difficile. Les défaites amènent le doute. On ne fait pas assez offensivement, et on commet une erreur défensive qui nous coûte cher. Nous avons des absents, la défense était expérimentale, mais il faut que nous fassions plus." Antoine Kombouaré reconnaissait également que c'était difficile de lutter contre cet "adversaire de qualité, qui a mis tout de suite beaucoup d'intensité. Nous avons fait une deuxième période un peu meilleure, mais ce n'est pas suffisant."

Le but de Yambéré était-il valable?

Par ailleurs, selon le coach du DFCO, le but Dijonnais en fin de partie aurait du normalement être accordé aux Rouges. Selon lui c'est un adversaire qui a mis le ballon dans les pieds de Cédric Yambéré, il n'y avait donc pas de position de hors-jeu. Au final Dijon qui avait éliminé Saint-Etiene en 8e de finale de la coupe de France (6-3) au stade Geoffroy-Guichard reste 18e et barragiste avec 20 points un de mieux que Caen (19e) et un de retard sur Amiens qui joue samedi contre Nice. Saint-Etienne reprend provisoirement la 4e place du championnat et reste toujours en lice pour les places Européennes.

La blessure de Gabriel da Silva © Maxppp - Yves Salvat

Coup dur pour les Verts et surtout pour Silva

Un match marqué par la grave blessure du défenseur brésilien de Sant-Etienne, Gabriel Silva, il souffre d'une rupture du tendon d'Achille eselon l'entraîneur Stéphanois Jean-Louis Gasset. Gabriel Silva s'est blessé seul, lors d'une mauvaise réception, en début de seconde période (57). Sa fin de saison est compromise.