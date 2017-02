27e journée de Ligue 2 | Vivez le match du Stade Brestois à Reims sur France Bleu

C'est un choc qui attend le Stade Brestois en clôture de la 27e journée de Ligue 2. Le leader se rend à Reims, 4e. En cas de victoire, les Ti Zefs prendraient neuf points d'avance sur le troisième. On vit ce match ensemble sur France Bleu Breizh Izel et francebleu.fr dès 20 heures 45.

L'enjeu : pas de pression au pays du Champagne !

C'est une première balle de break dont disposent les Ti Zefs ! S'il remporte à Reims son septième succès de la saison à l'extérieur, le Stade Brestois prendrait neuf points d'avance sur Reims, à onze journées du terme. Quasiment éliminatoire pour un Stade de Reims qui faisait figure de grand favori pour la montée avant le début du championnat. Avant ce match en Champagne, Brest n'a aucune pression car même un revers lui permettrait de garder un matelas de cinq points sur le troisième.

L'équipe : Et si Lavigne...

Bien que Maupay soit toujours absent pour un cinquième match de suite, Furlan a l'embarras du choix en attaque. Lavigne a brisé le signe indien contre Le Havre en marquant son premier but depuis août 2014, et il a montré de très belles choses à l'entraînement cette semaine, selon Le Télégramme. A l'aller, il avait d'ailleurs frappé sur la bareToujours selon notre confrère, Furlan pourrait troquer son 4-3-3 pour évoluer avec deux attaquants, comme il avait l'habitude de le faire à Troyes, et comme il l'a fait à Clermont il y a trois semaines. En revanche, pas de blessure en défense. Seul Coeff manquera au milieu de terrain, comme lors de la dernière journée.

L'adversaire : gagner ou lâcher prise

Reims est sous pression ! Deuxième à deux points du Stade Brestois à mi-saison, le Stade de Reims vit une année 2017 pénible. Sur les sept dernières journée de Ligue 2, Reims est seulement 15e avec neuf points pris et quatre petits buts inscrits. Mais attention, Reims conserve la meilleure défense du championnat, et reste sur une victoire à Clermont qui a redonné du moral aux Champenois, qui veulent maintenant s'imposer chez eux. Car Reims reste sur trois matchs sans victoires à Auguste-Delaune (deux nuls contre Valenciennes et Tours, une défaite face à Sochaux).

Le match aller : la naissance du "Furlan time"

Le lundi 26 septembre, Brest est 3e avant de recevoir Reims, 2e. Reims est toujours invaincu et a l'occasion de reprendre la place de leader qu'Amiens vient de lui subtiliser. Sous la pluie, Brest se retrouve mené à vingt minutes de la fin, à cause d'une erreur de marquage sur corner. Mais ce match aller va marquer la naissance de ce qu'on appelle le "Furlan time".

Battocchio égalise d'une frappe lointaine contrée à la 79e. Et Maupay marque le but de la victoire à la 88e. Brest se retrouve 2e grâce à une prestation de haut niveau.

Vivez le match Reims - Stade Brestois dès 20 heures 45 sur France Bleu Breizh Izel, ou grâce au player ci-dessous