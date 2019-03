28e journée de Ligue 1 : le Dijon Football Côte-d'Or doit se lâcher face à Reims

Dijon, France

Il reste douze matchs, douze finales au Dijon Football Côte-d'Or pour sauver sa tête en Ligue 1. Ce samedi soir c'est le Stade de Reims qui se présente à Gaston-Gérard pour la 28e journée. Très mal en point dans ce championnat "les Rouges", 19es et avant-derniers du classement, sont sur une série de 5 défaites consécutives. La dernière victoire des Dijonnais, 2-0 face à Monaco, remonte à fin janvier.

Reims un promu très solide

Face à eux, le promu Reims, se balade, le club occupe la 6e place de la Ligue 1 à 2 points de la 4e place occupée par Marseille! Si le championnat s'arrêtait là le club de Champagne serait même Européen l'an prochain! Les Rémois s'appuient sur un très gros collectif et surtout sur la 3e meilleure défense du championnat. Ils sont sur une impressionnante série de 11 matchs sans défaites en Ligue 1!

"Repartir avec une victoire pour relancer la machine"

Mais Antoine Kombouaré, le coach de Dijon, lui n'est pas là pour regarder des statistiques. Conscient de l'urgence il entend sauver le club de la relégation. "Au delà de l'urgence, il y a surtout beaucoup d'inquiétude. On n'est pas content de ce que l'on fait. Les défaites qui s'enchaînent sapent notre confiance." A l'entraînement le mot d'ordre est justement de tout faire pour tenter de retrouver cette confiance qui fuit les joueurs au fur et à mesure que des défaites. "On doit aussi trouver des moyens pour gagner, repartir avec une victoire pour relancer la machine (...) et surtout marquer des buts car c'est ce qui nous manque aujourd'hui."

Oussama Haddadi, défenseur du DFCO © Radio France - Thomas Nougaillon

"Urgent de retrouver le mental" pour Oussama Haddadi

Pour le défenseur Oussama Haddadi il est urgent de retrouver le "mental". C'est ce qui fait défaut au DFCO depuis de longs mois. "Pour moi le mental c'est tout. On a une grande responsabilité aujourd'hui pour sauver le club. Après si on gagne un ou deux matchs je suis sûr que mentalement on sera de nouveau très solide" tente de rassurer le joueur. Pour ce match le DFCO sera toujours handicapé par l'absence de trois défenseurs latéraux : Arnold Bouka-Moutou, Valentin Rosier et Mickaël Alphonse.

Demandez le programme

DFCO - Stade de Reims, 28e journée de Ligue 1, le coup d'envoi est à 20h00 ce samedi 9 mars au Parc des Sports Gaston-Gérard de Dijon. Les autres rencontres au programme de ce samedi : à partir de 17h00 Strasbourg / Olympique Lyonnais; dès 20h00 : Amiens / Nîmes et Monaco / Bordeaux. Rappelons que le match entre Nantes et le PSG a été reporté.