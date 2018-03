21000 Dijon, France

Dixièmes au classement, avec 36 points, les Dijonnais, affrontent Amiens, un candidat direct dans la course au maintien. Ces Picards, promus cette saison, ont actuellement 29 points au compteur. Ils sont 16es du championnat avec une unité de mieux que Troyes le 18e. Mais attention, Amiens, est une équipe solide à l'extérieur. Une formation qui se procure pas mal d'occasions dixit Olivier Dall'Oglio le coach du DFCO.

Olivier Dall'Oglio le coach Dijonnais © Radio France - Thomas Nougaillon

De son côté, toujours aussi impérial à Gaston-Gérard, où il est sur une série de 9 matchs sans défaites depuis fin octobre, le DFCO reste sur un probant match nul 2-2 à Saint-Etienne. Ce qui n'empêche pas Olivier Dall'Oglio de se méfier de son hôte du soir. "C'est solide, ce n'est pas une équipe qui prend beaucoup de but, ce n'est pas une équipe qui en met beaucoup non plus (...) mais je me souviens du match aller (victoire d'Amiens 2-1 ndlr.), sur un terrain difficile, cela avait été un match âpre tout de même".

Les Rouges à l'entraînement (archives) © Corbis - Thomas Nougaillon

Papy Djilobodji, le défenseur Dijonnais, a appris une bonne nouvelle cette semaine, trois ans après sa dernière sélection il vient d'être appelé avec le Sénégal. Mais pas question d'avoir la tête ailleurs ce samedi. Il veut battre Amiens avec Dijon pour avancer encore vers le maintien. Maintien pour lequel il va sans doute falloir encore glaner deux petites victoires d'ici la fin de saison. "Nous ne sommes pas encore maintenus donc il ne faut pas commencer à se laisser aller, on prend les trois points et on avance au classement!" s'enthousiasme Papy Djilobodji.

Papy Djilobodji ce jeudi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match © Radio France - Thomas Nougaillon

DFCO-Amiens, coup d'envoi à 20h ce samedi soir. Au menu des autres rencontres: Bordeaux-Angers, Lille-Montpellier, Nantes-Troyes et Rennes-Saint-Etienne. Une 29e journée qui débute dès 17h avec Paris Saint-Germain-Metz.

Compatibilité maximale entre bonne ambiance et application ce matin lors de l'échauffement. Sous le vent et sous le soleil de Bourgogne, la #TeamDFCO prépare la réception d'Amiens !#DFCOpic.twitter.com/REReWdjIhT — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 7, 2018

Côté effectif: notez les suspensions des milieux Oussama Haddadi et Florent Balmont. L'autre milieu Mehdi Abeid blessé à l'épaule devait être opéré hier vendredi tandis qu'un autre milieu -le Portugais Xeka- lui n'est toujours pas apte à jouer.