29e journée de Ligue 1 | Le FC Lorient peut-il profiter de la déroute du PSG en Ligue des champions ?

Le FC Lorient attaque la dernière ligne droite de sa saison de Ligue 1 par la réception du Paris Saint-Germain. Un match à vivre dès 21 heures sur France Bleu Breizh Izel et francebleu.fr.

La lanterne rouge écarlate de la Ligue 1 contre une équipe encore choquée par son improbable élimination en Ligue des Champions. Ce Lorient - PSG pourrait être rebaptisé le "traumatico"... Alors peut-on espérer voir le FCL se réveiller contre le quadruple champion de France en titre ?

Oui, car...

Souvenons nous que le PSG avait totalement lâché les matchs de fin de saison suivants sa précédente désillusion européenne. C'était en 2013/2014, Paris avait été sorti par Chelsea en quart-de-finale de Ligue des champions.

Le relâchement était tel que le PSG avait réussi l'exploit de perdre au Parc des Princes contre Rennes, fessé quelques jours plus tôt en finale de coupe de France par Guingamp !

A l'époque, le contexte n'était pas tout à fait le même et le Paris SG n'avait aucune concurrence en Ligue 1. Ce dimanche, Paris doit impérativement se relancer à Lorient sous peine de se retrouver à six points de Monaco ! Et même si l'on verra une équipe remodelée au Moustoir, l'humiliation fut telle en Catalogne qu'elle sera forcément présente dans les têtes. Y compris dans celles des joueurs qui n'ont pas joué mercredi.

Non, car ...

Les statistiques récentes du FCL, et son incroyable faiblesse défensive ne peuvent que ramener sur terre les plus optimistes. Et avant d'accueillir le PSG, les Merlus enchaînent les séries qui font mal.

Ils en sont à cinq défaites de suite, dont quatre en championnat. Ils comptent la pire défense de Ligue 1 avec 57 buts encaissés, et la 18e à domicile à égalité avec Caen et Metz. Le FC Lorient reste, de plus, sur neuf défaites de suite contre Paris ! Il faut remonter à la première journée de 2012/2013 pour voir Lorient accrocher le PSG (2-2 au Parc). Au Moustoir, c'est pire encore ! La dernière victoire lorientaise date de janvier 2008 (1-0, but (csc) de Bourillon) !

Du changement en défense

Michael Ciani devrait retrouver sa place de titulaire en défense centrale pour le FCL. Il devrait prendre la succession de Zargo Touré, très mauvais contre l'OM. En attaque, Jeannot devrait démarrer puisque Majeed Waris est suspendu, et Philippoteaux devrait suppléer la nouvelle blessure de Jimmy Cabot.

Vivez FC Lorient - Paris Sait-Germain sur France Bleu Breizh Izel et francebleu.fr avec Thomas Lavaud et Loïc Druon