Metz n'y arrive pas face à Marseille et enchaîne une huitième défaite de suite en Ligue 1: 3-0

Et de huit! Le Fc Metz continue de battre des records et enchaîne une huitième défaite à domicile face à l'OM. Score final, 3-0.

Les journées de Ligue 1 se suivent et se ressemblent pour les Messins. Défaite 3-0 face à Marseille à Saint-Symphorien ce mercredi 29 novembre.

Revivez ici le fil de la rencontre entre le Fc Metz et l'Olympique de Marseille (0-3)

Deux erreurs défensives

Et pourtant, le début de la rencontre aurait pu laisser espérer quelques espoirs. Les Messins, entreprenants, campent dans le camp olympien. Marseille ne parvient pas à se créer de franches occasions, et les joueurs grenats stoppent rapidement toutes les tentatives.

Mais le premier coup de pétard (et non pas ceux nombreux provenant des tribunes) viendra par l'intermédiaire de Florian Thauvin. Le virevoltant milieu de terrain marseillais ouvre le score à la 18è minute après une belle frappe enroulée à l'entrée de la surface messine. Rageant, surtout que le Fc Metz à bien aidé l'Olympien, Le jeune défenseur Florian Basin se laisse surprendre et offre un boulevard.

L'autre coup de tonnerre sera signé Luiz Gustavo, totalement oublié par le défense du Fc Metz, qui peut tranquillement pousser la balle au fond des filets, avant la pause (36 ème minute)

Pas de réactions

La reprise ne laisse présager aucune embellie pour Metz. Marseille se contente de gérer tranquillement son avance et Metz peine a créer du danger. Pas surprenant pour une équipe en parte de confiance, qui n'a inscrit que cinq buts cette saison, contre 28 (avant cette rencontre) pour l'OM.

Marseille, sans être très convaincant ce soir, crucifie les joueurs du club à la Croix de Lorraine après une action collective de plus d'une dizaine de passes. Ocampos triple la marque, 3-0.

En attendant, les adversaires au maintien prennent le large, comme Nice (2-1 face à Toulouse) et Lille (2-1 face à Lyon). Nice, justement, le prochain adversaire du Fc Metz, ce sera samedi pour entretenir l'espoir. Le Fc Metz se déplace à Nice à 20 heures.