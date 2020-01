3 joueurs du Losc font la une de Marca, un quotidien sportif espagnol

Le Real Madrid entraîné par Zinédine Zidane suivrait de près Gabriel, Victor Osimhen et Boubakary Soumaré qui brillent avec le club de foot lillois en ce moment.

Lille, France

Eden Hazard ne pourrait rester longtemps comme l'unique ancien joueur du Losc à porter les couleurs du Real Madrid. Le quotidien sportif espagnol, Marca, met en une ce vendredi 3 jeunes joueurs de Lille : le défenseur brésilien Gabriel (22 ans), l'attaquant nigérian Victor Osimhen (21 ans) et le jeune espopir français Boubakaré Soumaré (20 ans) qui évolue au poste de milieu de terrain.

Soumaré en tête de la quête d'un milieu de terrain

Le titre en une est sans équivoque : "dans le radar". Selon la presse espagnole, le Real ne ferait pas de proposition dès ce mercato hivernal, le club attendrait plutôt l'intersaison. Le Real serait à la recherche de jeunes talents selon Marca et aurait donc "jeté son dévolu sur le Losc, récent rival de Valence en Ligue des Champions. L'équipe française s'est spécialisée s'est spécialisée dans la vente de joueurs à tel point qu'elle a engrangé 150 millions d'euros l'été dernier", après avoir vendu notamment Nicolas Pépé à Arsenal. Soumaré serait en tête d'une liste de milieu de terrain pour le Real et Osimhen pour l'attaque de la Maison Blanche. Le joueur nigérian, qui serait convoité également par Liverpool et Barcelone.