L'OM s'entraîne au Vélodrome devant 3000 supporters

C’est un jour exceptionnel pour les plus chanceux des supporters de l'OM : le Vélodrome a ouvert ses portes au public mardi 25 février pour un entraînement de l'équipe marseillaise. Près de 3000 supporters, enfants comme adultes, se sont pressés dans le stade.

Ils ont tous enfilé leurs maillots de foot et casquettes à l’effigie de l’Olympique de Marseille : près de 3000 spectateurs ont assisté à l’entraînement public au Vélodrome mardi 25 février. L'événement est gratuit, mais il a fallu s'inscrire à l'avance. En deux heures, toutes les places étaient parties.

Au programme du jour : échauffement, exercices et un petit match sur la pelouse du stade. Kylian, 11 ans, n’était jamais venu au Vélodrome et il est aux anges : « C’est émouvant, ils se sont bien entraînés, ils sont vraiment forts. » Jérémy, lui, a déjà visité le stade, mais est toujours heureux d’y retourner : « C’était fou, c’est la deuxième fois que je les vois et ils jouent bien, ils ont frappé fort. »

Près de 3000 supporters sont venus assister à l'entraînement public de l'OM. © Radio France - Marie Martirossian

Sur la pelouse, Dimitri Payet, Darío Benedetto, Valentin Rongier ou Steve Mandanda. Les supporters connaissent leurs noms par cœur, mais pour beaucoup, c’est la première fois qu’ils les voient en vrai. « Ça fait quelque chose parce que d’habitude, soit on les voit à la télé, soit au loin dans le stade, mais là c’est pas pareil : on les voit de près », explique Julien.

Le gardien Steve Mandanda prend des selfies avec les supporters. © Radio France - Marie Martirossian

Des souvenirs pour les supporters

Après une séance de dédicaces, les supporters quittent petit à petit le stade, la tête remplie de souvenirs. Et en rentrant, beaucoup discutent du match de vendredi contre Nîmes : « Ça va être dur, confie Sandrine, vu qu’on a perdu samedi, il faut vraiment se reprendre, ils vont se remotiver pour gagner. » De son côté, Alex a confiance : « je pense que l’OM va bien se défendre et tout va bien se passer. »