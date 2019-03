30e journée de Ligue 1 : le Dijon Football Côte-d'Or doit remettre les pendules à l'heure face à Nice

Le DFCO, n'a plus gagné le moindre match en championnat depuis fin janvier et cette victoire 2-0 face à Monaco lors de la 22e journée. Si des progrès ont été constatés à Guingamp, malgré une nouvelle défaite 1-0, il est temps de réenclencher la marche avant et de prendre des points face à Nice.

On se souvient qu'à l'aller "les Rouges" avaient laminé les Aiglons 4 à 0. Mais en nette baisse de régime les Dijonnais sont actuellement 19es et avant-derniers du championnat. Désormais à 8 points d'Amiens, premier non-relégable, le club est plus que jamais à la lutte pour le maintien et ce sera compliqué jusqu'à la fin.

Prendre des points pour continuer à espérer

Les Niçois eux sont 9es avec 20 points d'avance sur les Dijonnais. Après 15 jours de trêve internationale, en championnat, le sprint final est lancé. Et il faut absolument de nouveau prendre des points pour continuer à espérer. Le milieu Romain Amalfitano. "Il est déjà lancé depuis longtemps mais comme on ne gagne plus depuis un petit moment il va falloir se remettre dedans pour enfin gagner des matchs sinon ça va mal se terminer. Bosser, c'est ce qu'on fait mais maintenant il n'y a plus le choix. Il faut moins réfléchir et aller à la mayoche" sourit le joueur.

Romain Amalfitano dans ses oeuvres part balle au pied (archive) © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

En face Nice -qui a perdu deux joueurs cadres Pléa et Balotelli qui ont quitté le club- est une équipe qui marque très peu mais qui à contrario du DFCO est extrêmement solide selon le coach Antoine Kombouaré. "L'équipe de Nice a marqué 21 buts comme nous mais c'est aussi la 4e défense du championnat. Donc ils sont capables de tenir les résultats, ils sont capables dès qu'ils ont marqué de fermer la boutique comme on dit, donc ce sera un match difficile pour nous".

Antoine Kombouaré, l'entraîneur du Dijon Football Côte-d'Or (archives) © Maxppp - Guillaume Georges

5 joueurs blessés dont Naïm Sliti

Difficulté supplémentaire pour le DFCO, cinq joueurs blessés, seront indisponibles pour la confrontation face à Nice ce dimanche. Il s'agit : du défenseur Valentin Rosier blessé à un pied, du milieu Mehdi Abeid qui souffre des quadriceps, du défenseur Naïef Aguerd atteint à un genou, du défenseur Arnold Bouka Moutou qui souffre d'un mollet et surtout du milieu et maître à jouer des "Rouges" Naïm Sliti, touché aux ischios.

DFCO / Nice, 30e journée de Ligue 1, coup d'envoi à 15h ce dimanche 31 mars 2019

