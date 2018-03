21000 Dijon, France

C'est l'un des gros bras du championnat qui se présente à Gaston-Gérard ce samedi : l'Olympique de Marseille. L'OM, est 3e avec 59 points, et va tout faire pour s'imposer à Dijon pour consolider cette troisième place si importante dans la course à l'Europe. Dixièmes avec 38 points, les Dijonnais, eux, sont sur une série positive de cinq rencontres sans défaites. Et surtout ils sont invincibles à domicile où ils n'ont plus perdu depuis mi-octobre. Une invincibilité qu'ils entendent bien préserver devant leurs supporteurs d'autant qu'il manque encore quelques points pour le maintien.

Christian Benoît, supporte le DFCO, son club de coeur © Radio France - Thomas Nougaillon

Christian Benoît, est agent d'accueil bénévole au DFCO, l'Olympique de Marseille est un club qui lui fait peur. "Ils sont toujours dans le top 4 des grandes équipes, ils ont gagné la Coupe d'Europe. Dijon a huit points de plus que l'an dernier à la même époque donc on va jouer plus "tranquille" et puis surtout j'ai appris que Thauvin ne serait pas là. Thauvin c'est lui qui me faisait le plus peur !"

Malgré sa dernière place au classement des défenses, le DFCO est 5e attaque de ce championnat, rappelle Christian Benoît. "Moi j'y crois ! Un nul serait déjà très bien et si on gagne, le public sera heureux".

Très peu d'absents

Côté effectif: le milieu Mehdi Abeid -qui se remet d'une opération à une épaule et doit partir en rééducation à Capbreton- et le défenseur Arnold Bouka Moutou manqueront cette rencontre. Côté Marseille, le serial buteur, Florian Thauvin -blessé lui aussi- ne sera pas être du voyage à Dijon.

France Bleu Bourgogne vous offre vos places pour ce match

S'il n'y a plus de places à vendre et que le stade affiche complet depuis plusieurs heures pour cette rencontre face à l'OM. France Bleu Bourgogne vous fait gagner deux places ce vendredi et deux de plus ce samedi! Restez à l'écoute de nos programmes.