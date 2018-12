32e de finale de Coupe de France : le président d'Andrézieux-Bouthéon menace de déclarer forfait contre l'OM

Christophe Pereira l'a dit ce jeudi soir sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Alors que l'affiche prévue à Geoffroy Guichard le 6 janvier est menacée par la possible tenue la veille d'ASSE / Olympique Strasbourg, car le Petit Poucet alsacien n'a pas les moyens de recevoir les Verts, le président de l'ASF menace de déclarer forfait contre l'OM. En tout cas, il est hors de question d'aller jouer à Marseille.

On nous a d'abord fortement conseillé de ne pas jouer dans notre stade de l'Envol à cause de l'animosité entre supporters stéphanois et marseillais. Rien à voir avec l'ASF. On nous a conseillé de jouer à Geoffroy Guichard. On a mis tout en oeuvre pour, on a engagé des moyens financiers. Il n'est donc pas question de jouer à Marseille et de mettre le club en péril. Je vous avoue qu'on se pose la question de déclarer forfait, une première en Coupe de France! Mais il n'est pas question de mettre en péril le club.