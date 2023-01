32e de finale de la Coupe de France : cinq infos à retenir dans l'histoire parfois méconnue des Berri-PSG

Berrichonne de Châteauroux - Paris-Saint-Germain, l'affiche est alléchante au Stade Gaston Petit, 32e de finale de la Coupe de France de football ce vendredi soir à 21h. Le stade affiche complet, même si le PSG ne viendra pas avec toutes ses stars, à commencer par Kylian Mbappé laissé au repos .

L'histoire des deux clubs s'est parfois entremêlée, grâce notamment à Michel Denisot, président des deux clubs au cours des trois dernières décennies, mais pas seulement. Voilà cinq infos que vous ignorez peut-être avant le duel entre les deux équipes.

Le nombre de spectateurs dans les travées du stade Gaston Petit. Le match entre la Berri et le Paris Saint Germain se jouera à guichets fermés , avec 14.204 spectateurs précisément. La dernière fois que le stade a été plein comme un œuf, il faut remonter au siècle dernier, quand la Berri a évolué en Division 1, pendant la saison 1997-1998, lors de la réception de Marseille avec 16.528 spectateurs, un record encore aujourd’hui à domicile. Le match avec la plus grosse affluence pour la Berrichonne de Châteauroux, c’était évidemment le samedi 29 mai 2004, au Stade de France, avec 78.357 spectateurs pour la finale de la Coupe de France.

Berri – PSG, une affiche de finale

La Berrichonne et le PSG se sont finalement peu affrontés en compétition officielle : six fois en championnat (saison 1970-1971, saison 1973-1974 et saison 1997-1998) et deux fois en Coupe de France (1996 et 2004). Au final, les deux équipes comptent chacune quatre victoires pour autant de défaites. La finale de la Coupe de France durant la saison 2003-2004 reste le point d’orgue des confrontations entre la Berri et le PSG. Succès et Coupe de France pour le Paris-Saint-Germain grâce à un but de Pedro Miguel Pauleta. En Coupe de France, la Berri a aussi à son palmarès un quart de finale en 1995.

Le PSG à Heugnes en 1997

Marco Simone, Paul Le Guen, Vincent Guérin, Franck Gava, Florian Maurice et beaucoup d’autres. Le PSG version 1997-1998 se dévoile pour la première fois le 14 juillet 1997 au stade municipal de Heugnes, dans l’Indre, petite commune d'à peine 400 habitants. Le PSG bat les Polonais de Lech Poznan 1-0. Après quelques jours au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye, le club de la capitale avait posé ses valises dans l’Indre pour son premier match amical de la saison, un déplacement à l’initiative évidemment de Michel Denisot qui avait ensuite accueilli le soir l’équipe dans sa maison indrienne. Michel Denisot, encore à l’origine d’un match de pré-saison, en 1996 à La Châtre entre la Berrichonne et le PSG. Et même chose en 1995 à Limoges, et idem en 1994 à Déols.

Michel Denisot, bleu et rouge au cœur

Le président actuel de la Berrichonne a dirigé les deux clubs : président délégué du PSG de 1991 à 1998, président de la Berrichonne de 1989 à 1991, de 2002 à 2009, et depuis 2021. Le match entre les deux équipes pourrait être son dernier à la tête de la Berri. A 77 ans, il pourrait annoncer son retrait.

Luis Fernandez sera là

Il devrait y avoir du beau monde au stade Gaston Petit ce vendredi soir. Nicolas Sarkozy a décliné l’invitation du maire de Châteauroux Gilles Avérous, mais d’autres personnalités seront là, notamment des anciens joueurs. Michel Denisot a précisé à nos confrères de la Nouvelle République que sept à huit anciens joueurs qui ont porté les couleurs des deux clubs seront dans les tribunes. On verra aussi l’ancien international, ancien entraîneur du PSG, Luis Fernandez, en qualité de consultant de BeIn Sport.