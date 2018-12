32ème de finale de la Coupe de France : Andrézieux recevra l'OM, l'ASSE chez un Petit Poucet

Gros tirage pour nos Andréziens pour les 32ème de finale de la Coupe de France! Ils accueilleront l'Olympique de Marseille le week-end du 5 au 6 janvier. Pour leur entrée en lice, les Verts se déplaceront chez l'Olympique de Strasbourg qui évolue six divisions en dessous.

C'est le tirage idéal. On voulait le plus gros tirage possible. C'est super! On a tout de suite pensé à toutes les personnes qui oeuvrent pour le club, le maire également grâce à qui on a un nouveau stade depuis deux ans. C'est un beau cadeau de Noël. Ca nous offre une vraie visibilité. J'espère que Marseille viendra avec ses champions du monde. Ce sera une rencontre particulière aussi pour le coach qui est marseillais. On jouera pour gagner comme tous les matchs. J'espère qu'on pourra jouer chez nous. On verra avec la télé.