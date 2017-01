32ème de finale de la Coupe de France : Besançon éliminé 0-3 face à Nancy

Le Besançon FC quitte la Coupe de France en 32ème de finale face à l'AS Nancy Lorraine sur un 0-3. Même avec l'espoir de passer, les joueurs de CFA2 n'ont pas créer l'exploit de sortir un club de Ligue 1.

Avec 4 divisions d'écart, le Besançon FC n'a pas réussi à sortir l'AS Nancy Lorraine de la Coupe de France et quitte cette compétition sur 0-3. Trois buts en première mi-temps.

AS Nancy Lorraine s'offre trois buts en première mi-temps face au Besançon FC - Fany Boucaud

Quatre titulaires (Golliard, M’Boa, Visiedo et Steven Crolet qui vient d’être suspendu 8 matches) étaient absents. Premier but pour Nancy à la 33ème minute devant près de 4.000 supporters.

2 buts en 4 minutes pour Nancy en première mi-temps - Fany Boucaud

Puis 4 minutes seulement après, Nancy revient en force et s'offre un second but. A la mi-temps, le Besançon FC voit son espoir s'envoler avec un troisième but de Nancy.

Besançon ne se laisse pas aller en seconde mi-temps

Des supporters de Nancy qui exultent à la fin du match avec deux fumigènes, très vite éteints par le service de sécurité. C'est plié pour le BFC qui continue tout de même à offrir un beau match et ne se laisse pas aller en seconde mi-temps. Mais ça ne sera pas suffisant.

Et pourtant, les supporters de Besançon y croyaient - Fany Boucaud

"C'est dommage, on y croyait et puis, ils se sont tout de même bien battus" Fred, supporter de Besançon

Par -3 degrés, on reste tout de même jusqu'à la fin pour Besançon ! - Fany Boucaud

C'est donc par -3 degrès que le Besançon FC quitte le Stade Léo Lagrange et la Coupe de France. Pas mal pour une première participation du club en 32ème de finale.