32ème de finale de la Coupe de France : Linas Montlhery - RC Lens en live sur France Bleu Nord

Le Rc Lens dispute ce samedi à 15H30 à Bondoufle, en région parisienne, son 32ème de finale de Coupe de France face au club amateur de Linas Montlhery, qui évolue en Régionale 1, le 6ème niveau national. Les lensois seront emmenés par Jean-Louis Leca dans le but sang et or.

Leca de retour dans le but du Rc Lens Franck Haise devrait faire tourner en partie son effectif. la recrue Julien le Cardinal devrait débuter la rencontre.