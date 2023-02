33.000 supporters parisiens au Parc des Princes pour l'entraînement du PSG

Le Parc des Princes a rugi comme un soir de match, ce vendredi après-midi. Plus de 33.000 supporters ont pris place dans les tribunes Auteuil, Paris et Borelli pour l'entraînement du Paris-Saint-Germain, deux jours avant le déplacement à Marseille , dimanche pour la 25ème journée de Ligue 1. Un évènement, puisque le club n'avait plus ouvert de séance au public depuis 11 ans.

ⓘ Publicité

Annonce des joueurs repris par le stade, "Who Said I Would" de Phil Collins, chants et fumigènes du Collectif Ultra Paris qui a déployé une banderole "Une fois pas deux, soyez sans pitié avec eux", tout était réuni pour une belle fête. Et l'effectif a joué le jeu, en saluant le public lors d'un tour du stade, juste avant de démarrer l'entraînement.

"C'est énorme", s'enthousiasme Pierrick. "La dernière fois que j'ai vu le PSG s'entraîner, j'étais enfant, alors là ça fait super plaisir de voir l'envers du décor et regarder s'ils font une bonne préparation pour le Classico", complète cet abonné. Beaucoup sont venus en famille. Comme Guillaume, accompagné de son fils Raphaël, 8 ans. "C'est vraiment agréable, une superbe ambiance, et quand on voit le monde présent cet après-midi, on n'a qu'une envie : c'est qu'il y en ai d'autres bientôt", lance ce supporter qui vient deux à trois fois par saison assister aux matchs du Paris Saint-Germain.

Christophe Galtier a "profité du moment"

Et pour Ilan, cet entraînement ouvert au public, c'est peut-être un tournant dans la relation entre les joueurs et les supporters : "Les joueurs ont besoin d'un soutien émotionnel et moral dans les périodes difficiles. Avoir cette proximité comme on a depuis plusieurs semaines, c'est très important. Maintenant, il faut que l'équipe nous rende sur le terrain la confiance qu'on leur offre."

Et le message est bien passé auprès de Christophe Galtier, qui, de son aveu "a profité de l'instant." "Dans une carrière d'entraîneur on a peu de moments pour profiter, cet après-midi j'ai pu le faire. Ça permet de casser peut-être une routine et, je ne sais pas si on en a besoin, mais de montrer l'importance qu'a le match contre Marseille", a détaillé l'entraîneur parisien en conférence de presse.

Les joueurs ont d'abord fait un tour du stade pour saluer le public venu les encourager ce vendredi au Parc des Princes. - PSG

Les joueurs parisiens ont pris la pose devant le virage Auteuil avant l'entraînement. - PSG