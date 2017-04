33e journée de Ligue 1. Dijon se déplace sur la pelouse de Monaco

Après les évènements à Dortmund cette semaine, Monaco retrouve la ligue 1 ce samedi et c’est le DFCO son adversaire pour cette 33e journée. Les deux équipes se retrouvent à 21H.

Abattre une montagne, c’est une prouesse. Pourtant, vaincre un rocher semble encore plus difficile au regard de l’écart entre le DFCO, 19eme de la ligue 1, et son adversaire ce samedi 15 avril. Monaco, un club certes princier, mais aussi roi de la ligue 1 puisque les monégasques en sont le leader.

Une place qui fait peut être rêver les dirigeants dijonnais, car du côté bourguignon, une place c’est au contraire ce qui les sépare de la relégation plus qu’assurée. Perdre face à Bastia était vraiment une très mauvaise opération. Et, il ne reste plus que six matches avant la fin du championnat. Autant dire que les rouges ont du pain sur la planche s'ils veulent sauver leur peau. Ceci dit, on n’oublie pas non plus qu’à l’aller, les dijonnais avaient tenu la dragée haute aux monégasques en arrachant le nul 1 partout.

Pour se maintenir, il va falloir se ressaisir

La situation a un avantage. Elle a le mérite d’être claire. Il faut inverser la vapeur. Vapeur ? Le capitaine Cédric Varrault ne se met par pour autant la pression. Le défenseur central du DFCO n'affiche pas plus de stress que ça.

On sait ce qu’il nous reste à faire ! (C. Varrault)

« On travaille. On sait ce qu’il nous reste à faire pour ces derniers matchs. Prendre des points. Gagner des matchs et on sait qu’il en reste de moins en moins. On n’a pas plus la pression que pour les autres matchs, mais un petit sentiment de révolte aussi parce qu’on est forcément déçus de notre dernière prestation à domicile. Mais on s’attend à un match compliqué contre le champion en titre pour le moment et ils ont une très très belle équipe. »

Le maillot de Cédric Varrault. © Radio France - Philippe Renaud

Défaut de collectif

L’entraineur dijonnais, Olivier Dall'Oglio mise, lui, tout sur le collectif. Il a fait travailler son équipe toute la semaine la dessus, mais ce n'est pas si simple explique t’-il. Car les joueurs sont concentrés à l'entrainement, mais problème, ils le sont un peu moins quand ils sont sur la pelouse en plein match.

Aujourd’hui, on est dans le rouge, cela peut nous aider (O.Dall’Oglio)

"Il faut faire la différence entre l’état d’esprit qui, pour moi, reste irréprochable. Mais c’est ensuite qu’il ne faut pas chercher à sauver l’équipe tout seul, au détriment du collectif. Cela part d’un bon sentiment mais cela ne peut être qu’une solution collective. Je pense qu’il y a quand même une prise de conscience parce que jusqu’à présent, résultats faisant, on n’était pas dans le rouge. Aujourd’hui, nous y sommes et je pense que ça peut nous aider »

Olivier Dall'Oglio, entraîneur du DFCO © Radio France -

Les effectifs

Pour ce match, Hadadi est blessé, Vincent Ruefli aussi

Le match était prévu à 17h mais à cause de l'attaque contre le Borussia Dortmund cette semaine, Monaco a joué mercredi soir au lieu de mardi. Pour lui laisser le temps de la récupération, le match de ce samedi a été reculé à 21h. Décision de la Ligue du Football Professionnel. Cette dernière vient par ailleurs d’annoncer la programmation de la 35ème journée de Ligue 1. Le DFCO recevra les Girondins de Bordeaux le dimanche 30 avril à 17h00 au stade Gaston-Gérard.