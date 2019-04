33e journée de Ligue 1 : le DFCO plante trois buts à Rennes!

Dijon - France

Match d'anthologie ce vendredi soir à Gaston-Gérard! Le Dijon Football Côte-d'Or remporte une superbe victoire face à Rennes 3 buts à 2. Une victoire de bon augure pour le maintien d'autant que les Dijonnais sont désormais sur une série positive de 7 points pris sur 9 possibles sur les trois dernières rencontres!

Dijon renoue enfin avec la victoire à domicile

Et surtout les Rouges renouent avec la victoire à domicile, on n'avait plus vu ça depuis fin janvier et le match remporté 2-0 face à Monaco (22e journée). Les Buts Dijonnais sont l'oeuvre du défenseur Nayef Aguerd de la tête sur un corner (20e), de l'attaquant Benjamin Jeannot, sur une reprise de volée de toute beauté (55e) et c'est un autre attaquant Wesley Saïd qui a mis le but de la gagne (83e).

Wesley Saïd enfonce son ancien club le jour de son 24e anniversaire!

Wesley Saïd qui est revenu sur son but à l'issue de la rencontre. "On est parti en deux contre un avec Fouad Chafik, il me décale dans le bon timing après j'ai fait preuve de lucidité, j'ai mis la feinte de frappe qu'il fallait, je me suis ouvert le but et j'ai fini pied gauche." Wesley Saïd pour qui ce but symbolise le renouveau de l'équipe du DFCO. "C'est un super but collectif (...) en plus aujourd'hui c'était mon anniversaire, marquer face à mon ancien club, c'est un super cadeau et j'espère qu'on va continuer comme ça et qu'on va tous pousser dans le même sens".

La réaction des entraîneurs :

Antoine Kombouaré : "Je suis fier de mes joueurs. Cette victoire fait beaucoup de bien, elle met la pression sur Guingamp et Caen (dans la lutte pour le maintien, NDLR). J'ai vraiment vu une équipe très forte mentalement. Elle a mené deux fois au score, Rennes est revenu à chaque fois, mais elle est allée chercher cette victoire. Il y a aussi eu de la qualité dans le jeu produit, face à une équipe de Rennes qui a fait une belle deuxième période. Nous marquons trois beaux buts, dont deux sur des actions construites. J'ai un groupe qui travaille bien, mais ce n'est pas fini. Il reste cinq matches. Au moins, nous gardons cette dix-huitième place au chaud".

Julien Stéphan, coach de Rennes : "Il y a beaucoup de déception, de frustration et de colère aussi. Nous avons fait une première période catastrophique à tous les niveaux, une seconde un peu meilleure. Nous allons jouer une finale de Coupe de France face au PSG. Si nous y allons dans les mêmes dispositions, cela va faire très mal. Nous avions lutté pour que cette finale ne soit pas trop présente dans les têtes. Mais il va falloir encore beaucoup travailler et se remobiliser. Les joueurs sont conscients de leur prestation. Si on fait de bons résultats, la confiance est là. Mais on reste sur six matches sans victoire en Ligue 1 (trois nuls, trois victoires), le bilan n'est pas bon. Bravo à Dijon, qui a mis ce qu'il fallait pour gagner."

Suite de cette 33e journée de Ligue 1 ce samedi 20 novembre 2019. On suivra de près Guingamp qui reçoit Marseille dès 17 heures. Les Guingampais -19es à 4 points de Dijon 18e- sont sous pression après la victoire du DFCO hier soir. Tout comme Caen qui se déplace à Nice à 20 heures. Les Caennais sont 20es et derniers de la Ligue 1 à 5 points de Dijon.