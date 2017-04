VIDÉO - 34e journée de Ligue 1 : Dijon reçoit Angers à Gaston-Gérard

Au menu ce samedi pour le DFCO, la venue d’Angers, 13e de la Ligue 1. Après sa défaite face à Bastia, les footballeurs dijonnais vont devoir batailler jusqu’au bout. Ils sont 19e et le maintien n'est pas encore assuré.

La douceur angevine ? Ce n’est pas sûr que les hommes d’Olivier Dall’Oglio aient le temps de l’apprécier. Ils vont même devoir tout faire pour la terrasser. A partir de 20h ce samedi le DFCO reçoit le SCO d'Angers à Gaston-Gérard. Encore un match très important sur la route du maintien. Pour les Angevins, actuellement 13e du classement, avec 39 points c'est quasiment fait. Pour Dijon, en revanche, occupant de la 19e place, et donc avant dernier de la ligue 1 avec 29 points, juste devant les Corses de Bastia, il va falloir batailler jusqu'au bout !

Mais justement, dans quel état d'esprit seront les hommes de l'entraîneur Stéphane Moulin ce samedi? C'est toute la question. Car, outre le fait qu'ils seront certainement encore en Ligue 1 l'an prochain, ils disputent ce mardi 25 avril, la demi-finale de la Coupe de France! Avec face à Guingamp, actuel 8e de Ligue 1, une réelle chance de qualification pour la finale de l'épreuve.

Mais attention à Angers qui, malgré ce contexte et malgré aussi ses trois défaites de rang en championnat (à Nantes, 2-1, puis deux fois à domicile face à Monaco 1-0 et face au PSG 2-0 il y a 8 jours), semble avoir un appétit insatiable. Tandis que le DFCO qui sort d'une défaite honorable 2-1 à Monaco a parfois des relâchements coupables à domicile face aux équipes réputées moins prestigieuses.

La détermination et l'énergie doivent être là - (O. Dall'Oglio, entraîneur du DFCO)

Le coach Dijonnais Olivier Dall'Oglio pense lui qu'Angers n'a pas encore tout à fait assurer son maintien. Il estime que "ça les arrangerait bien de faire un résultat à Dijon. Ils vont venir avec cette motivation !." L'entraîneur met aussi en garde ses joueurs. "La détermination et l'énergie doivent être là . Il faut qu'on retrouve de la qualité sur le terrain pour les déstabiliser!"

Coup franc ! Attention, danger !

Le gardien de but dijonnais Baptiste Reynet voit aussi le match de ses filets. "Quand on joue de grosses équipes, on a d'avantage peur de prendre une raclée, donc on fait, peut-être, plus d'efforts que face à une équipe qui joue le maintien ou le milieu de tableau ! C'est à nous d'oublier ça. Défensivement, on a retrouvé une certaine sérénité à part sur les coups de pied arrêtés direct mais, on prend moins de buts qu'avant et offensivement, on est capable de faire de belles choses. Il va falloir être bons des deux côtés". Le message est passé au reste de l'équipe

Les autres matchs de la 34e journée

Angers / DFCO, coup d'envoi à 20h à Gaston Gérard. Les autres rencontres à suivre ce samedi : à partir de 17h: Paris reçoit Montpellier. A partir de 20h on suivra: Bordeaux / Bastia, Caen / Nantes, Lille / Guingamp et Lorient / Metz. Ce vendredi, en ouverture de cette journée, Nancy recevait l'OM.

Les effectifs

Le DFCO va devoir se passer du jeune milieu de terrain Guillaume Sarrabayrouse, toujours blessé, tout comme le latéral gauche Suisse Vincent Rüfli. Il est en convalescence du côté de Saint-Raphaël dans le Var, pour soigner une importante élongation derrière la cuisse. Elle devrait le tenir éloigner des terrains encore 15 jours.

En revanche, bonne nouvelle pour le coach. Il récupère son milieu de terrain sud coréen Changhoon Kwon et son défenseur Oussama Hadadi. A priori tout deux sont aptes pour ce match face au SCO.

