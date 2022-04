Ligue 1 : le PSG, déjà champion, fait match nul à Strasbourg (3-3)

Le Paris-Saint-Germain a fait match nul ce vendredi soir à Strasbourg (3-3), en ouverture de la 35e journée de Ligue 1.

Les Parisiens menaient pourtant 3 buts à 1 à la 68e minute de jeu grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but d'Achraf Hakimi, mais les Alsaciens sont revenus grâce à un but contre son camp du milieu parisien Marco Verratti, puis une réalisation dans le temps additionnel d'Anthony Caci pour Strasbourg.

Ce résultat ne change rien pour le PSG, déjà champion de France. Les Strasbourgeois, eux, sont provisoirement cinquièmes, à deux points du podium.

"On n'explique plus rien, on est champion !"

A la sortie de cette rencontre, un seul joueur - Kylian Mbappé - s'est arrêté deux minutes pour parler aux journalistes. Le phénomène parisien s'est un peu agacé quand il lui a été demandé d'expliquer le relâchement, la fébrilité en fin de match :

On n'explique plus rien, on est champion ! On essaie de donner notre maximum. On a joué avec envie, maintenant on a eu un creux dans les 10-15 dernières minutes qui a été fatal mais ce n'est plus le moment d'expliquer les choses. Il reste trois matches et je vais continuer à essayer d'aider mon équipe à gagner à chaque fois.

L'attaquant a ensuite souligné la qualité mentale de l'adversaire strasbourgeois "c'est une équipe qui ne sort pas du chapeau, ils font une super saison. Maintenant je pense qu'on a donné un peu le bâton pour se faire battre. Mais il ne faut pas non plus enlever le mérite aux équipes quand elles arrivent à accrocher une résultat contre nous. Ce n'est pas que quand on lève le pied ou qu'on est un peu moins bon, ils ont réussi à renverser la tendance à domicile donc félicitations à eux."

Prochain match pour les Parisiens, dimanche 8 mai avec la réception de Troyes.