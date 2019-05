36e journée de Ligue 1 : le Dijon Football Côte-d'Or gagne le droit d'y croire

Dijon - France

Les Rouges ont battus Strasbourg 2-1 à Gaston gérard sous les yeux de 13 000 supporteurs. Une victoire qui leur redonne un peu d'espoir. Très combatifs en première mi-temps ils ont ouverts le score grâce à un penalty signé Tavares. Mais en deuxième mi-temps le Racing Club de Strasbourg égalisait. Et c'est le Sud-Coréen Changhoon Kwon qui signait le but de la gagne dans le temps additionnel, "un but qui arrive au bout de la nuit" selon les mots d'Antoine Kombouaré, le coach Dijonnais lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match.

Le capitaine des "Rouges" et défenseur Wesley Lautoa exprimait quant à lui sa satisfaction et son immense fierté. "On voulait absolument gagner ce match et à 1-1 on a énormément soufferts parce que Strasbourg a poussé, ils ont eus pas mal d'occasions. Du coup on a le mérite de ne pas avoir lâché et d'y avoir cru jusqu'au bout". Antoine Kombouaré se félicite du comportement de ses joueurs. "Quand Chang-Hoon a marqué on a vu tout le banc sauter de joie et puis tous les remplaçants enlacer leurs copains" pour célébrer ce but de l'espoir.

Les concurrents toujours dans la course eux aussi

Malheureusement dans le même temps Caen, 18e avec 2 points d'avance sur le DFCO 19e, a battu Reims 3-2. Du coup c'est le statu-quo ou presque dans le bas du classement. Si ce n'est que Monaco, 17e, s'est fait cueillir à Nîmes 1-0. Ce qui signifie que les Monégasques sont eux aussi à 2 points des "Rouges" qui en théorie peuvent donc toujours espérer un éventuel maintien sans passer par les barrages.

Prochain match au Parc des Princes pour les "Rouges"

Mais on n'en est pas encore là, prochain match pour Dijon samedi face au Paris Saint-Germain vainqueur à Angers 2-1 lors de cette 36e journée de Ligue 1. La 38e et dernière journée se jouera à domicile face au Toulouse Football Club avec quoiqu'il arrive le traditionnel feu d'artifice de fin de saison.