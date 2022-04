36e journée de Ligue 2 : le derby Rodez - Toulouse se jouera à guichets fermés lundi 2 mai

Paul-Lignon est actuellement en travaux et ne peut accueillir que 1.700 personnes.

Le stade Paul-Lignon de Rodez sera à guichets fermés pour le derby du lundi 2 mai à 20h45 entre Rodez et Toulouse. Ce n'est pas une surprise puisque le stade est actuellement en travaux et ne peut accueillir que 1.700 personnes. La bonne nouvelle c'est que Paul-Lignon sera donc plein pour pousser derrière les Ruthénois actuels 17e et à la lutte pour le maintien à quatre journées de la fin face aux Toulousains leaders de Ligue 2. En attendant le RAF joue déjà un match capital pour le maintien à Nîmes ce vendredi soir pour le compte de la 35e journée de Ligue 2.