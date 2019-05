37e journée de Ligue 1 : Antoine Kombouaré, l'entraîneur de Dijon, veut "faire un exploit" face au PSG

Dijon - France

37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Le Dijon Football Côte-d'Or, 19e et avant-dernier du championnat, se déplace à Paris pour défier le Paris Saint-Germain, officiellement Champion de France depuis un mois. Et Antoine Kombouaré, le coach des "Rouges", compte bien jouer un sale tour à ces Parisiens. Il faut dire qu'avec deux points de retard sur le barragiste, Caen 18e, et du 17e, Monaco, il n'y a de toute façon plus trop le choix : il serait bon de "faire un coup" au Parc des Princes histoire de rester au contact voire (soyons fous!) de dépasser au classement Caen (18e à 2 points) et Monaco (17e également à 2 points) si ces deux équipes venaient à être battues.

Neymar ne sera pas là, mais Mbappé lui est de retour

L'un des rares points positifs pour Dijon, ce sont les nombreux absents côté PSG. Actuellement toute la défense est sur le flanc et Neymar -lui- est suspendu. Après, on le sait bien, Paris possède de très nombreuses individualités parfaitement interchangeables et pourra de plus compter sur le grand retour de Mbappé. Le meilleur buteur du Championnat avec 30 buts cette saison vient de purger trois matches de suspension. Il sera sans doute un peu revanchard...

Antoine Kombouaré, le coach du Dijon Football Côte-d'Or © Maxppp - Nicolas Goisque

"On veut jouer notre avenir sur la dernière journée"

Antoine Kombouaré s'est expliqué lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match ce jeudi. "Nous on veut jouer notre avenir, notre saison sur la dernière journée (la 38e face à Toulouse ndlr) et pour cela il faut absolument faire un gros résultat." Mais les Parisiens auront à coeur de bien finir à domicile après les nombreuses désillusions qu'ils ont connu cette saison comme cette élimination piteuse en Ligue des Champions ou dernièrement cette défaite humiliante face à Rennes en finale de la Coupe de France.

Antoine Kombouaré Copier

Les Parisiens ? Ils jouent "queue dalle" sur ce match!

"C'est leur dernier match à domicile, c'est vrai qu'ils vont fêter le titre de Champion et qu'il y a des festivités après le match mais ils ont aussi pas mal d'absents et ils auront peut-être aussi, on l'espère, la tête ailleurs." L'entraîneur du DFCO note également que sur cette rencontre, les footballeurs de la capitale, "jouent pour queue dalle, alors que nous on joue notre place en Ligue 1, c'est pour toutes ces raisons qu'il faut être capable de réussir un exploit et de gâcher la fête des Parisiens".

Alex Runarsson, ce jeudi matin en conférence de presse aux Poussots © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour Runarsson : tout est possible

Côté joueurs, comment Alex Runarsson, le gardien International Islandais, du DFCO, va t-il aborder cette rencontre? "On sait qu'il y a beaucoup de très, très bons joueurs. Donc je vais le prendre comme tous les matchs." Runarsson entend aller à Paris pour "essayer de faire un résultat". Comme ceux obtenus avec l'Islande lors de l'Euro 2016 en France explique-t-il : "en 2016 on a fait de grands résultats pour notre première participation à l'Euro (...) donc tout est possible!"

Alex Runarsson Copier

Des nouvelles de l'infirmerie

Côté effectif les "Rouges" devront se passer des défenseurs Fouad Chafik (blessé au dos), Nayef Aguerd (suspendu), Valentin Rosier (toujours en rééducation après une blesssure) mais aussi du milieu Enzo Loïodice (blessé au genou droit). Bonnes nouvelles en revanche avec les retours du défenseur Arnold Bouka-Moutou et de l'attaquant Benjamin Jeannot.

Tous les matchs de cette 37e journée à 21 heures ce samedi

Notez que la totalité des matchs de cette 37e journée de Ligue 1 -dont ce PSG / DFCO- se jouent ce samedi soir avec à chaque fois un coup d'envoi à 21 heures. On surveillera de près les résultats des deux équipes qui devancent le DFCO : Monaco reçoit Amiens et Caen se déplace à Lyon. En cas de victoires de ces deux formations et si le DFCO est défait à Paris, Dijon sera alors officiellement relégué en Ligue 2 dès ce samedi soir.