37e journée de Ligue 1 : le PSG champion, Lens dauphin, le maintien se jouera entre Auxerre et Nantes

Le Paris Saint-Germain est officiellement sacré champion de France de football, Lens jouera en Ligue des champions et Marseille en tours préliminaires. Le verdict final de la Ligue 1 est proche. Reste à déterminer les équipes qui joueront en coupe d'Europe la saison prochaine, Lille et Rennes ayant repris l'avantage lors de l'avant-dernière journée ce samedi soir. Le FC Nantes est toujours relégable. L'ultime place du maintien se jouera entre les Canaris et l'AJ Auxerre le week-end prochain.

ⓘ Publicité

Le PSG a décroché ce samedi soir son 11e titre de champion de France , record de l'AS Saint-Etienne battu, après un match nul à Strasbourg (1-1). Le PSG fêtera son titre samedi prochain au Parc des princes. Pas de quoi faire oublier une saison chaotique, "Sur le plan national c'est une réussite, on est champion. Les saisons catastrophiques c'est quand le PSG n'a pas été champion", a commenté samedi au micro de Canal+, mi-figue mi-raisin, l'entraîneur Christophe Galtier, qui aura du mal à rester.

Lens officiellement de retour en Ligue des champions

Le RC Lens s'est imposé facilement face à Ajaccio (3-0). Les Nordistes accompagneront le PSG la saison prochaine en Ligue des champions, plus de vingt ans après sa dernière campagne dans l'élite européenne (2002/2003).

La victoire lensoise offre la place de dauphin incontesté puisqu'avant l'ultime journée, Lens compte huit d'avance sur Marseille qui a lâché ce samedi soir, battu à domicile par Brest (2-1). Semaine contrastée pour l' OM qui a fêté magnifiquement les 30 ans de la victoire en Ligue des champions , mais qui finit la saison émoussée et qui devra passer par les tours préliminaires de la C1 pour accéder à la phase de poules.

Lille, Rennes, Monaco : deux places à prendre en coupe d'Europe

Qui jouera la saison prochaine en Ligue Europa ? Deux places sont à prendre. Pour l'instant, avantage Lille et Rennes, respectivement 4e et 5e de la Ligue 1. Lille a battu Nantes (2-1) et Rennes a dominé Monaco (2-0). Le verdict sera rendu après la dernière journée durant laquelle les trois équipes affronteront des clubs qui n'ont plus rien à gagner ni à perdre. Lille jouera à Troyes, Rennes à Brest, Monaco recevra Toulouse.

Le FC Nantes, au bord du précipice

À la pause ce samedi soir, le FC Nantes n'était plus relégable, menant 1-0 à Lille. À l'arrivée pourtant, le FC Nantes a encore perdu (2-1) et la spirale négative n'apporte pas beaucoup d'optimisme aux supporters des Canaris. Nantes reste sur 14 matches de championnat sans victoire. Le dernier succès remonte à la mi-février. A la veille de la dernière journée de championnat, Nantes est 17e, premier relégable, avec deux points de retard sur Auxerre qui a ramené un point précieux de Toulouse (1-1). La semaine prochaine, Nantes accueillera Angers et Auxerre jouera Lens.

Dans les match pour du beurre de la 37e journée de Ligue 1, Clermont a battu Lorient (2-0), Nice est allé s'imposer à Montpellier (3-2), Lyon a battu Reims (3-0) lors d'une soirée hommage à l'ex-président Jean-Michel Aulas, et Angers a battu Troyes (2-1).

loading

loading