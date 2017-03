39e Marseille / Cassis , record battu : les 15 000 dossards retirés en 20 minutes !

Chaque année, c'est la course... avant la course ! Retirer, décrocher un dossard pour le Marseille / Cassis. Et cette fois, les inscriptions ont encore battu un record !

Pas plus de 15 000 places, pour des raisons de sécurité. Mais une demande énorme. Le Marseille / Cassis fait encore 15 000 heureux cette année. Mais il fallait être rapide pour décrocher un dossard !

Done ! J'ai mon dossard pour la mythique course #MarseilleCassis 💪10k de 📈 et 10km de 📉 avec une vue 😍 Hâte ! #whyirunbirhakeim @MarsCassis pic.twitter.com/6YyiJqQZML — LorenaRondi (@LorenaRondi) March 9, 2017

Les inscriptions sur Internet étaient closes en.. seulement 20 minutes !

Les inscriptions en groupe, enregistrées exclusivement en ligne, ont ouvert le bal à 10h ce jeudi matin. En 6 minutes et 17 secondes précisément, les dossiers étaient clos. Au total, ce sont 152 collectifs représentant des entreprises, des clubs ou des associations qui ont été enregistrés.

Plusieurs centaines de participants ont aussi décroché un dossard au siège de la SCO Sainte-Marguerite Partager le son sur : Copier

Toute l'équipe de #MarseilleCassis vous souhaite une belle, heureuse et sportive année 2017 ! pic.twitter.com/U4gUcGhoW2 — Marseille-Cassis (@MarsCassis) January 2, 2017

Quant aux inscriptions individuelles, elles ont débuté à midi. Elles se sont achevées en l’espace de 15 minutes et 28 secondes, un nouveau temps record ! Plusieurs centaines de dossards ont également pu être récupérés (ou plutôt des inscriptions enregistrées) directement au siège de la SCO Sainte-Marguerite.

Dans certaines entreprises marseillais, participer à la course de 20 km avec son célèbre col de la Gineste devient un défi collectif : une émulation pour les salariés et un moyen ludique d'évacuer le stress au travail. C'est le cas par exemple de l'entreprise Docomo Digital, à la Joliette.

Mohamed de l'entreprise Docomo Digital : un collectif de salariés se lance le défi Marseille / Cassis 2017 Partager le son sur : Copier

La 39e édition de Marseille-Cassis a lieu le dimanche 29 octobre 2017.