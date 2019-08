3e journée de Ligue 1 : Bordeaux surclasse Dijon

Troisième match et troisième défaite pour le DFCO qui ne parvient toujours pas à trouver son rythme en cette nouvelle saison en Ligue 1. Les Dijonnais se sont inclinés 0 .2 au stade Gaston Gérard, face à des adversaires bordelais bien plus précis dans leur jeu.

47e minute, et deuxième but bordelais. C'est Loris Benito Souto qui vient de mettre en défaut la défense dijonnaise.

Dijon, France

Le compteur de points reste désespérément à zéro pour le DFCO, qui recevait ce 24 août l'équipe de Bordeaux, 16e au classement. Sur leur pelouse, les Dijonnais ont encaissé le premier but dès la 11e minute, infligé par le Sud-Coréen Hwang. La première partie du match allait voir de nombreuses passes dijonnaises interceptées par les joueurs girondins, et les tentatives des garçons de Stéphane Jobard face au gardien et capitaine bordelais Benoît Costil, ne trouvaient pas la faille dans la défense adverse. "On a bien travaillé, on a serré l'espace, et on a quasiment donné aucune possibilité claire à notre adversaire", commente le coach de Bordeaux, Paulo Manuel Carvhalo de Sousa.

On a pêché un peu dans tous les compartiments de jeu ▬ Frédéric Sammaritano

A la reprise après la pause, Bordeaux a enfoncé le clou. Sur un corner, Loris Benito a d'une magistrale reprise du droit trompé la vigilance de Runarsson. La cause était entendue, les Dijonnais n'ont pas trouvé la solution pour percer la défense adverse, malgré tous leurs efforts, notamment dans les deux dernières minutes, avec deux tirs cadrés de Ndong et Amalfitano, repoussés en corner par Costil.

Commentaire dépité de Frédéric Sammaritano : "Je pense qu'on a pêché un peu dans tous les compartiments du jeu. que ce soit dans les duels défensifs et offensifs. On fait encore des erreurs de concentration qui nous coûtent des buts, et on n'a pas été en mesure de se créer des occasions".

Le DFCO en quête de talents

Stéphane Jobard trouve pour sa part que cette défaite a un goût plus amer que les précédentes : " les deux premières m'avaient laissé des motifs d'espoir, et là je suis un peu plus inquiet parce que je trouve qu'au-delà du manque de maîtrise collective qu'on a pu montrer ce soir, on a manqué d'agressivité, individuellement et collectivement."

Le DFCO n'a marqué qu'une seule fois en ce début de championnat. "Je pense qu'il va falloir de la qualité individuelle pour pouvoir espérer marquer des buts", juge l'entraîneur, avant d'asséner : " il faut du talent pour marquer en Ligue 1, et j'en manque aujourd'hui dans mon effectif". Le club y travaille, il étudie deux ou trois profils pour compléter ses effectifs à l'avant.