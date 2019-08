3e journée de Ligue 1 : suivez Nice - Marseille sur France Bleu Azur

Nice, France

Six points en deux matchs de championnat, les retours dans le groupe de Walter Benitez et Youcef Atal et surtout le rachat du club enfin officialisé, tous les feux sont au vert du côté de l'OGC Nice avant de recevoir l'Olympique de Marseille ce mercredi soir à l'Allianz Riviera (21h).

Du beau monde en tribune !

Si on espère du spectacle sur le terrain, on va aussi avoir un œil sur les tribunes, bien remplies ce soir (plus de 30 000 billets vendus). Un tifo géant est prévu avec des drapeaux mis à disposition de chaque spectateur. Bob Ratcliffe, frère de Jim, découvrira l'enceinte niçoise après la prise de pouvoir d'Ineos lundi. A ses côtés, peut-être les premières recrues tant attendues par Patrick Vieira. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) et Alexis Claude-Maurice (Lorient) devraient être les premiers renforts de l'ère Ratcliffe et les deux joueurs devraient assister à la rencontre.

Atal et Benitez de retour, Thauvin forfait

Sur le terrain, le groupe de Patrick Vieira tentera de poursuivre la belle dynamique en Ligue 1. Après Amiens (2-1) et Nîmes (2-1), le Gym peut enchaîner un troisième succès d'affilée et rejoindre Rennes en tête du championnat, avant de retrouver les Bretons dimanche à 15h. Si Malang Sarr, Danilo, Myziane Maolida et Rémi Walter sont forfaits, le Gym pourra bien compter sur Walter Benitez dans les buts. Youcef Atal est également dans le groupe mais "va avoir besoin de temps" selon son entraîneur pour retrouver du rythme. Du côté de l'OM, seul Florian Thauvin manque à l'appel, en phase de reprise.

Pour ce match de gala, France Bleu Azur vous donne rendez-vous dès 20h pour un avant-match d'une heure.