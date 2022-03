"4 billets d'avion à jeter" des supporters de l'OGC Nice râlent contre la reprogrammation de la finale

Programmée le dimanche 8 mai, la finale de la Coupe de France de football entre l'OGC Nice et le FC Nantes se jouera finalement le samedi 7 mai. Cette reprogrammation annoncée ce samedi matin fait râler un certain nombre de supporters du Gym, qui ont déjà réservé leurs billets d'avion et l'hôtel.

Le bruit courait depuis mercredi soir. La rumeur enflait ces dernières heures. L'officialisation est tombée ce samedi en fin de matinée. La finale de la Coupe de France, initialement programmée le dimanche 8 mai, se jouera finalement le samedi 7 mai (21h15). L'affiche inédite, entre deux clubs pas concernés par l'Europe et donc par une éventuelle demi-finale d'Europa Ligue le jeudi 5 mai, permet d'avancer de 24 heures cette finale pour permettre, selon le communiqué de la FFF (Fédération française de football) "à l’ensemble des supporters de l’OGC Nice et du FC Nantes de participer plus facilement à cette grande fête du football que représente la finale de la Coupe de France". La décision a été prise par la FFF après concertation et accord des deux clubs concernés.

Des réservations rapides pour éviter l'inflation des prix des vols Nice - Paris

Sauf que cette reprogrammation ne fait pas les affaires de tout le monde ! Un certain nombre de supporters de l'OGC Nice ont déjà réservé leurs billets d'avion et leur hôtel dès la fin de la demi-finale remportée face à Versailles mardi, et même avant. Dans le but d'éviter l'inflation des tarifs des vols Nice - Paris, alors que les prix se sont justement envolés ces dernières heures. La députée des Alpes-Maritimes Marine Brenier a même lancé un appel à Air France dans un communiqué.

Ce ne serait pas arrivé si la FFF avait laissé planer le doute sur le 7 ou le 8 mai

Depuis l'annonce de cette reprogrammation, on peut lire les commentaires désabusés, voire paniqués, sur les réseaux sociaux, de ces supporters de l'OGC Nice concernés. "Super pour les supporters comme moi qui ont acheté leur billet le lendemain de la demi !" écrit Robin. "Voilà 4 billets d'avions à jeter par la fenêtre," se lamente Fabrice. "On l'a carrément dans le c.. !" Des supporters regrettent que la FFF n'ait pas laissé le doute sur la date de cette finale en écrivant le 7 ou le 8 mai pour éviter cette situation problématique.

Concernant la billetterie, pas de date fixée encore pour la mise en vente des places. L'OGC Nice annonce ce samedi sur son site internet que les abonnés seront prioritaires et le club va également permettre à ceux qui ne sont pas abonnés d'avoir une priorité sur le grand public en se "pré-abonnant" pour la prochaine saison.