A 40 ans, l'ex-joueur du SM Caen Benjamin Nivet rêve de Ligue 1

L'ancien joueur du SM Caen, Benjamin Nivet, joue sous le maillot de Troyes le barrage de montée en Ligue 1 face à Lorient. Le match aller se déroule ce jeudi soir à 20h45 en Champagne. A 40 ans, Benjamin Nivet espère vivre une quatrième montée et se dit heureux d'avoir évité son ancien club normand.

A deux minutes près, vous auriez pu affronter votre ancien club, le SM Caen, en barrage? (Caen a égalisé à Paris à la 91e minute de jeu)

C'est sûr qu'il s'en est fallu de peu (rire). j'ai suivi forcément le dénouement de la Ligue 1 et je vous avouerai que je préfère que le Stade Malherbe se maintienne directement et ne pas avoir à jouer un match de barrage contre Caen. Je suis content pour ce club qui mérite d'évoluer en Ligue 1. C'était ma préférence. La seule chose que je voulais éviter c'était de jouer contre Malherbe.

"La seule chose que je voulais éviter c'était de jouer contre Malherbe."

J'ai passé cinq belles saisons à Malherbe. De jouer un match de barrage à forte émotion et de revenir en plus jouer à d'Ornano, cela n'aurait pas été évident à vivre. Je préférais donc jouer un autre club que Caen.

C'est un match de barrage entre deux équipes qui ont été déçues dans les dernières minutes de leur championnat. Lorient pouvait espérer être 17e de Ligue 1 avant le but de Caen et votre équipe de Troyes était 2e de Ligue 2 avant le but d'Amiens dans les dernières secondes. Ce barrage va se jouer au mental?

C'est vrai qu'on était dans une position similaire et en Ligue 1 comme en Ligue 2 ça a été un peu le même dénouement. Les deux équipes étaient barragistes avant la dernière journée. Ça s'est joué dans les arrêts de jeu où nous on montait et eux se maintenaient et puis finalement on se retrouve au barrage. On est effectivement un peu dans la même configuration.

"La différence se fait surtout dans le rythme. Il est beaucoup plus soutenu en Ligue 1 qu'en Ligue 2"

En général, les caractéristiques de jeu en Ligue 1 et en Ligue 2 ne sont pas les mêmes. Cela va être une opposition de style même si Troyes a plutôt tendance à jouer comme une équipe de Ligue 1?

Nous avons une équipe qui a un type de jeu c'est vrai qui se rapproche de la Ligue 1 avec un jeu de passe, un jeu de qualité technique mais la différence se fait surtout dans le rythme. Il est beaucoup plus soutenu en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Ils ont cet avantage d'avoir joué en Ligue 1 tout la saison et ça c'est un gros avantage pour eux parce que le rythme est beaucoup plus intense en Ligue 1 qu'en Ligue 2.

_"O_n a acquis beaucoup de confiances pendant ces derniers matchs et on a une dynamique très positive"

Quels sont les arguments que vous pouvez mettre en avant pour vous qualifier? La dynamique parle déjà pour vous en terme de résultats (sur les 11 dernières journées, Lorient a gagné 4 matchs alors que Troyes reste sur 8 victoires dont 4 consécutives)?

C'est ça. Je crois que les arguments, c'est qu'on a acquis beaucoup de confiances pendant ces derniers matchs et on a une dynamique très positive. Je pense qu'il ne faut pas faire de calculs, ne pas avoir peur et se lâcher et jouer avec nos atouts en se disant que nous, nous n'avons rien à perdre. C'est surtout dans cet état d'esprit qu'il faudra avoir et que la pression soit beaucoup plus sur Lorient. C'est là où on peut peut-être faire pencher la balance. Mais on sait que Lorient a de forts atouts surtout offensivement. C'est vrai que cela va être à nous de créer l'exploit parce que je pense que Lorient est favori sur cette rencontre.

Vous êtes toujours aussi efficace. Vous avez montré l'exemple en fin de championnat en marquant des buts décisifs face à Brest (1-0), à Auxerre (3-2) et à Sochaux (3-2) lors des quatre dernières journées?

"J'espère être encore décisif en tout cas pour ces deux prochains matchs."

C'est vrai que c'est une satisfaction personnelle parce que j'ai été décisif sur ces quatre derniers matchs avec ces trois buts qui ont compté. C'est important pour un joueur offensif et je m'en réjouit. Et puis pour l'équipe, ça nous a permis de rester devant et d'obtenir cette place de barragiste. J'espère être encore décisif en tout cas pour ces deux prochains matchs.

Ce serait une revanche de pouvoir retrouver la Ligue 1 après la saison passée (Troyes a fini dernier de Ligue 1 avec 3 victoires en 38 journées)

Je ne sais pas si on peut appeler ça une revanche. Je ne sais pas quel terme on peut employer mais c'est sûr que par rapport à tout ce que l'on a vécu la saison dernière, cela a été un fort traumatisme avec une saison complètement ratée. Ce serait surtout une superbe aventure, une saison fantastique parce qu'on ne pensait pas en être là après l'intersaison, après ce que l'on a vécu la saison dernière. Moi, je ne savais vraiment pas où j'allais donc c'est vrai que de retrouver la Ligue 1 à quarante ans, ce serait merveilleux.

"C'est vrai que de retrouver la Ligue 1 à quarante ans, ce serait merveilleux."

Si vous jouez les barrages en Ligue 1, c'est forcément pour jouer, vous, l'année prochaine en Ligue 1?

Je ne sais pas encore ce qu'il en sera pour mon avenir personnel, C'est vrai que je ne me suis pas trop posé cette question. En tout cas, je n'ai rien annoncé d'un côté comme de l'autre. Je veux vivre pleinement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Il sera temps de parler tranquillement avec les dirigeants et avec le coach pour aborder mon avenir personnel, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Je ne sais pas trop en fait.

"Je ne sais pas encore ce qu'il en sera pour mon avenir. (..) Je veux vivre pleinement ce que je suis en train de vivre en ce moment"

Statistiquement, on a vu que lors des barrages précédents (Entre 1979 et 1993) sur 14 équipes de Ligue 1, seules 4 ont réussi à se maintenir. C'est statistiquement encourageant?

J'ai eu écho de cette statistique, je ne le savais pas. En tout cas, c'est encourageant. Nous on à l'impression que Lorient a une très belle équipe, de gros atouts avec des joueurs vraiment de Ligue 1. C'est vrai que c'est encourageant de se dire que la Ligue 2 a démontré par le passé qu'elle pouvait se qualifier aussi. J'espère que ce sera le cas encore une fois.

"C'est vrai que c'est encourageant de se dire que la Ligue 2 a démontré par le passé qu'elle pouvait se qualifier aussi. J'espère que ce sera le cas encore une fois."

Ces Barrages sont une sécurité supplémentaire pour les clubs de Ligue 1. Ils offrent un joker au 18e . Pour le 3e de Ligue 2, en revanche, cela complique la course à la montée. Comment voyez-vous ces barrages? Ne sont-ils pas un peu frustrant ou trouvez vous au contraire qu'ils pimentent les championnats?

C'est toujours pareil. Si on se place en Ligue 1, les barrages sont bien parce qu'ils laissent une chance supplémentaire. En tant que joueur de Ligue 2, on aurait aimé que ce ne soit pas le cas. On aurait aimé que notre place de troisième nous fasse monter directement. Maintenant, ce n'est pas non plus frustrant. On le savait depuis le début de saison. Ce qui est frustrant c'est d'avoir été en position de monter à 30 secondes de la fin et de se retrouver en barrage sur un but à la dernière seconde d'Amiens. C'est ça le plus frustrant, sinon on savait dès le début de saison qu'il y aurait ces barrages. On est prêt en tout cas à affronter ces deux matchs et à passer par les barrages pour monter en Ligue 1.

"On est prêt en tout cas à affronter ces deux matchs et à passer par les barrages pour monter en Ligue 1."

Calendrier du barrage entre Ligue 1 et Ligue 2 :

Match aller le jeudi 25 mai à 20h45 : Troyes - Lorient

Match retour le dimanche 28 mai à 21h : Lorient-Troyes