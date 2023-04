400 supporters de l'OM en déplacement ce dimanche à Lyon pour "l'Olympico"

Pour les supporters de l'OM, c'est une bonne surprise. Interdits de déplacement à Lyon depuis six ans, ils pourront aller soutenir leur équipe dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1 pour un "Olympico" des plus prometteurs.

ⓘ Publicité

Mais la préfecture du Rhône préfère prendre toute les précautions pour éviter une confrontation entre les deux camps qui ne s'apprécient guère. Dans un communiqué, la préfecture du Rhône précise : "Afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public, la circulation et le stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon ainsi que l’accès au stade et ses abords seront interdits, le dimanche 23 avril, pour toute personne se prévalant de la qualité de supporteur de l’OM, ou se comportant comme tel".

Par ailleurs les déplacements individuels pour rejoindre les groupes de supporters de l'OM dans le parcage visiteur du stade lyonnais sont interdits : "Seuls les supporteurs ayant respecté l’obligation de déplacement collectif en autocar, organisé par le club ou une association de supporteurs de l’OM, seront autorisés dans le "secteur visiteurs" du Groupama Stadium."

En outre, le transport et l’utilisation de pétards ou engins pyrotechniques ainsi que la possession de boissons alcoolisées seront interdits à l’intérieur et aux abords du Groupama Stadium.