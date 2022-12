47 jours plus tard, le TFC retrouve la Ligue 1

On a laissé le TFC sur une sale série mi-novembre : trois défaites consécutives en championnat avant la coupure liée à la Coupe du Monde au Qatar et une douzième place au classement. Pour s'éviter la pire série de défaites de cette saison, il faudra ramener quelque chose de Marseille ce jeudi (21 heures en intégralité sur France Bleu Occitanie).

Une prépa sans victoire mais encourageante

Pendant la trêve, le Toulouse Football Club est parti en stage en Turquie où il a disputé deux matches amicaux face aux deux premiers du championnat turc. A la clé : un match nul contre Basaksehir (2-2) et une défaite contre Galatasaray (2-1). A leur retour de Turquie, les Violets ont disputé un match amical face à Montpellier (disputé sur un format de trois fois 45 minutes, 2-1 pour les Héraultais). "Cette coupure de la Coupe du Monde, c'était bien pour tout le monde. On a pu voir nos familles et recharger les batteries", explique Thijs Dallinga. Le buteur toulousain, qui a marqué en Turquie, sait qu'il devra faire mieux en cette deuxième partie de saison (seulement trois buts lors des 15 premières journées) : "Quand tu ne marques pas, les gens à l'extérieur sont plus critiques. Cela fait partie du jeu. Je le comprends mais il faut aller de l'avant."

Plusieurs absents pour cette rentrée

Le TFC devra se passer de plusieurs joueurs en ce début d'année. Mikkel Desler ne reviendra pas avant le mois de février, opéré d'une pubalgie. Tsingaras et Genreau manqueront également à l'appel pour plusieurs semaines. Kevin Keben est également touché. A droite, pour compenser, Toulouse a trouvé une solution en la personne de Warren Kamanzi, latéral norvégien qui arrivera au 1er janvier.

Une rentrée qui se fera également sans l'adjoint de Philippe Montanier, Michaël Debève. Le président Comolli a annoncé sa mise à pied lors de sa conférence de rentrée mi-décembre. Debève a été remplacé par l'Espagnol Carles Martinez Novell dans la foulée.

Après le déplacement à Marseille, Toulouse va devoir négocier un mois de janvier déjà crucial puisque les hommes de Philippe Montanier affronteront cinq adversaires directs pour le maintien : Ajaccio, Auxerre, Troyes, Strasbourg et Brest.