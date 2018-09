21000 Dijon, France

Après ses probantes victoires à Montpellier, à domicile contre Nantes et son succès historique 4-0 à Nice, le DFCO s'incline. C'est le SM Caen qui douche les Dijonnais en s'imposant 2-0 à Gaston-Gérard. Les buts sont l'oeuvre de Crivelli à la 21e et s'est Beauvue qui a clôt le score en marquant un but alors que l'on jouait depuis 4 minutes dans le temps additionnel de la partie. C'est le premier revers de la saison pour les Rouges. Mais avec leurs 9 points au classement les Dijonnais sont toujours 2es du championnat derrière le PSG qui a terrassé Nîmes 4 buts à 2 un peu plus tôt dans la journée. Cette 4e journée se poursuit demain dimanche.

Olivier Dall'Oglio dans les couloirs du Parc des Sports, il commente la défaite des siens, la première de la saison © Radio France - Thomas Nougaillon

A l'issue de la rencontre l'entraîneur Dijonnais, Olivier Dall'Oglio, analysait froidement les manquements de son équipe, sans concessions. Pour le coach il était logique de prendre le premier but: "Caen est une équipe solide, elle a su nous bouger physiquement". Avant de conclure au sujet de l'emballement médiatique de ces derniers jours. "Cette défaite va nous remettre à notre place". Prochain match pour le DFCO, dans 15 jours, le week-end du 15 septembre, avec encore une rencontre à domicile contre Angers. L'occasion pour les Dijonnais de reprendre leur marche en avant?