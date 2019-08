4éme journée de la ligue 1 de foot: attention DAnger(s) pour le DFCO

Le DFCO se déplace à Angers ce samedi pour le compte de la 4ème journée de la ligue 1 de football. Dijon est bon dernier du championnat, avec 3 revers en autant de match. De son côté Angers a "survolé" ses deux premiers matchs à domicile et fait donc figure de favori dans cette confrontation.

Dijon, France

"Ce n'est pas l'état d'urgence, mais il faut prendre les points, maintenant". Ces mots, ce sont ceux de Senou Coulibaly le défenseur central de Dijon qui présente la situation actuelle du DFCO, avant d’affronter Angers ce samedi pour le compte de la 4ème journée de la ligue 1 de football.

Dijon , donc lanterne rouge du championnat, 3 matchs, dont 2 à domicile, 3 défaites, 5 buts encaissés, 1 marqué. Voilà, les chiffres, bruts, et puis les lettres , les mots, la subtilité de la langue française: ce n'est pas l'état d'urgence, mais il faut prendre les points , Maintenant !

Les footballeurs professionnels d'aujourd'hui, sont parfois moqués pour leur "parlé récurrent", ont tout de même fait de gros progrès en terme de communication, ou en tout cas ils savent un peu mieux jongler avec les mots; en management, on appelle cela des "éléments de langage".

Autrement dit un autre point de vue sur une situation,, une manière plus positive d'aborder un problème. Dans ce domaine Stéphane Jobard l’entraîneur des rouges a quelques qualités. La première d'entre elles, garder le sourire, ne pas paniquer, et faire passer un message "positif" à ses joueurs.

Le classement de Dijon n'est guère enviable mais les recrues arrivent et le mercato n'est pas terminé. Lundi, Stéphane Jobard aura une autre équipe à préparer pour la cinquième journée et cela changera évidemment la donne. En attendant, il faut se déplacer à Angers ou Dijon a pris la mauvaise habitude de repartir les "valises remplies". Le football de haut niveau se joue sur des détails, on l'entend assez souvent pour parfois s'en moquer, alors, allez savoir si une communication efficace dans un vestiaire se jouait sur une maîtrise de la rhétorique !