5.000 spectateurs pourront finalement assister au match amical féminin France - Allemagne à Strasbourg

La préfecture du Bas-Rhin a finalement autorisé la présence de 5.000 spectateurs à Strasbourg pour le match amical de foot entre les Bleues et l'Allemagne ce jeudi au stade de la Meinau.

Le diffuseur de la rencontre W9 a accepté d'avancer le coup d'envoi à 20h55 ce jeudi, au lieu de 21h10. Ce qui doit permettre le retour des supporters chez eux, en respectant le nouvel horaire du couvre-feu fixé à 23h.

Dans un communiqué, la Fédération française de football se dit "heureuse d'annoncer qu'elle a finalement obtenu des autorités l'autorisation d'accueillir 5.000 spectateurs", comme l'a fait l'équipe de France masculine mardi contre la Bulgarie (3-0) au Stade de France pour son dernier test avant l'Euro.

Des étudiants, des soignants et des abonnés du Racing invités

Pour la rencontre à la Meinau, les sésames seront également délivrés par la FFF sur invitation, avec "pass sanitaire" ("QR code" justifiant d'un vaccin ou d'un test anti-Covid négatif) obligatoire, en direction "des soignants, des étudiants, des membres de la famille du football amateur ainsi que des abonnés du Racing Club Strasbourg Alsace", précise le communiqué.

La FFF ajoute que la sélectionneuse Corinne Diacre se réjouit de cette décision : "Comme les joueuses, je suis ravie de ce retour des spectateurs et supporters dans le stade. C’est le signe que la lutte contre l’épidémie va dans le bon sens mais c’est évidemment un plaisir en partie retrouvé et une dimension importante de motivation dans la performance. Cela va nous permettre de conclure cette saison si particulière sur une note positive, avec un match de prestige face à l’Allemagne et des retrouvailles avec nos supporters".