5 choses à savoir sur le lillois Yusuf Yazici, auteur d'un triplé à Prague

Cantonné au banc de touche depuis le début de saison

Yusuf Yazici a fêté sa première titularisation de la saison à Prague. Il a profité des 5 changements effectués par Christophe Galtier dans son onze de départ, vainqueur à Lens 4 0, quatre jours plus tôt. Depuis le début du championnat de L1 , il n'était apparu que 47 minutes sur les terrains.

Une des recrues les plus chères de l'histoire du LOSC

Le club lillois a engagé le jeune gaucher de 23 ans durant l'été 2019. Un investissement de 17,5 ME pour un joueur qui évoluait alors sous les couleurs du club turc de Trabzonspor. Au moment de cette signature, Yazici est devenu le transfert le plus important réalisé par le LOSC. Il a depuis été dépassé par Renato Sanches acheté 20ME et Jonathan david sur lequel le club nordiste a investi 30 ME.

Un seul club dans sa vie avant de signer en France

Avant de rejoindre la France, Yusuf n'a connu que le club de sa ville, Trabzonspor. En 100 matches disputés sous les couleurs de l'équipe de son coeur, il a inscrit 22 buts et offert 21 passes décisives. Des performances qui lui ont naturellement ouvert les portes de l'équipe nationale avec laquelle il avait notamment brillé lors d'une victoire 2 0 contre les Bleus en juin 2019 quelques jours avant de signer au LOSC.

Gravement blessé au genou

Yusuf Yazici aura vécu une première saison compliqué avec son nouveau club. Le 21 décembre 2019, il est victime d'une rupture des ligaments croisés lors d'un match de L1 à Monaco. Il mettra 7 mois à revenir. Avant cette blessure, Yazici avait disputé 17 matches de championnat avec le LOSC et 6 rencontres de Ligue des Champions.

Un triplé historique en Coupe d'Europe

Yazici est devenu ce jeudi soir le premier lillois à inscrire un triplé en Coupe d'Europe. Il a aussi permis au LOSC de mettre fin à une terrible série de 17 matches sans la moindre victoire sur la scène européenne. Le dernier succès nordiste avait été acquis sur la pelouse du Grasshoper Club de Zurich en juillet 2014.