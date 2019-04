5 défaites en 5 matches pour le Stade Rochelais battu à Castres

La Rochelle, France

La mauvaise série se poursuit pour le Stade Rochelais lors de la 21ème journée de top 14 ce samedi. En s'inclinant sur la pelouse du champion de France en titre, les maritimes viennent d'enchaîner une 5ème défaite consécutive. Les rochelais ont dominé la partie pendant au moins 20 minutes avec un essai de l'ailier Marc Andreu ,mais in finé, ce sont les castrais qui prennent les 4 point de la victoire . Pas de point de bonus défensif non plus pour les maritimes.

Le top 6 s'éloigne un peu plus

Avant les derniers matches à jouer de cette 21ème journée, et notamment Pau face à Lyon et Clermont face au Racing, le Stade Rochelais est 8ème au classement avec 52 points, c’est 4 de moins que le Racing qui pointe 6ème au classement. La course pour figurer dans le top 6 , s'annonce compliquée car il ne reste plus maintenant que 5 rencontres à jouer pour terminer la saison régulière., dont Trois à domicile (Pau, Toulon et l’UBB) et deux à l’extérieur, ( à Lyon et Perpignan.). Pour Xavier Garbajosa, l’entraîneur des arrières du Stade Rochelais, la feuille de route est simple maintenant : "faut en gagner 5 et faire le plein de points".

Prochain match pour le Stade Rochelais ce sera à domicile face à Pau samedi 13 Avril à 18 heures