50 ans de l'ASNL | La Coupe de France 78, premier grand titre pour Nancy

Retour sur le premier grand titre décroché par l'AS Nancy Lorraine : la Coupe de France 1978, grâce à un but de Platini en finale face à Nice. Une sorte de consécration 11 ans après la création du club.

Michel Platini tenant la Coupe de France au-dessus de sa tête, maillot blanc à col rouge, l'image fait partie de la légende de l'AS Nancy Lorraine. Pendant cette saison, le club au chardon a éliminé Valenciennes en quarts de finale, Sochaux en demi, avant de retrouver l'OGC Nice au Parc des Princes le 13 mai 1978. L'entraîneur est encore Antoine Redin avec sous ses ordres, notamment, Platini, Rouyer ou Curbelo. C'est en quelque sorte l'apogée de cette génération.

La finale ne restera pas dans les annales du football, le but de Platini en deuxième période est lui légendaire.

La joie est immense. La frustration aussi. Car si Platini va chercher le trophée en tribune présidentielle, ses coéquipiers n'y avaient pas accès, c'était le protocole. Un moment de bonheur et de douleur qui est gravé profondément dans la mémoire de l'ailier Olivier Rouyer :

On était comme des cons [...]On regardait. J'avais qu'une envie, bousculer tout le monde et monter [...] J'aurais pu être méchant. C'était dégueulasse pour nous."