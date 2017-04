50 ans de l'ASNL | Quand les supermarchés Leclerc offrent Ray Stephen à Nancy

C'était une première en France et la première participation de Jacques Rousselot au sein de l'AS Nancy Lorraine. En 1987, Nancy a besoin d'un attaquant. Ce sera l'Ecossais Ray Stephen, mis à disposition par les centres Leclerc.

C'est le premier acte important de Jacques Rousselot au sein de l'AS Nancy Lorraine. Il n'est pas encore président du club mais patron d'hypermarchés Leclerc en Meurthe-et-Moselle. Avec d'autres patrons de grande surface, il va "offrir" l'attaquant écossais Ray Stephen au club pour 3 millions et demi de francs environ. A l'époque, Nancy vivote en première division et a d'importantes difficultés financières. Le montage est inédit, comme l'explique le président nancéien Jacques Rousselot :

Il est payé par l'AS Nancy Lorraine mais il est mis à disposition par une structure qu'on avait créée qui appartenait aux centres Leclerc. Il a fallu l'expliquer mais l'initiative a été plutôt bien perçue."

Succès sportif mais pas économique

Ce genre d'achat de joueurs par un tiers sera interdit quelques mois plus tard en France. Sportivement, Ray Stephen à Nancy, c'est un succès, 54 buts en 5 saisons. Potentiellement, une belle plus-value pour Jacques Rousselot et ses partenaires. Seulement voilà, le club par l'intermédiaire de Michel Platini demande à garder le joueur une saison de plus :

Je me suis laissé endormir par la petite musique. Résultat, l'investissement de 1987 s'est dilué en 1991 puisque le joueur n'a jamais été revendu. Mes collègues m'en ont voulu un bon moment."

Stephen quitte Nancy en 1991 sur une saison décevante, seulement 3 buts et une 17e place en D1. Il prend sa retraite en 1993. Stephen est malgré tout le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'ASNL.

Retrouvez un reportage d'époque grâce aux Socios Nancy :