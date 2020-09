50 ans du PSG : capitaine Raí désigné meilleur joueur de l'histoire du club

Ce sont des classements et votes qui vont faire débat pendant plusieurs jours dans la communauté des fans du PSG. Ce mardi, le magazine du club de la capitale (PSG Mag) a dévoilé son premier palmarès de ses meilleurs joueurs (et meilleurs entraîneurs).

C'est un panel de 2.500 votants qui a élu le meilleur joueur de l'histoire du club. Des votants composées d'anciens joueurs dirigeants et entraîneurs mais aussi de journalistes et suiveurs du club (30 % du résultat) et de supporters membres d'un programme de fidélité.

Raí, superstar

Quand on se rappelle de la première année au PSG de Raí (difficile) et finalement de l'amour - encore aujourd'hui - qui déborde pour le capitaine emblématique. Un amour inconditionnel pour "Captain'Raí" qui a joué 4 saisons, 215 matchs au compteur, 72 buts et surtout une coupe d'Europe (1996, la coupe des coupes) et des titres nationaux. Le Brésilien qui est toujours très attaché au PSG, devance au classement du meilleur joueur des 50 ans du PSG : Safet Susic et Ronaldinho.

LES RÉSULTATS DES VOTES DES 50 ANS

Meilleur joueur : Rai – Susic – Ronaldinho

Meilleur joueur formé au club : L.Fernandez - N.Anelka – Presnel Kimpembe

Meilleur entraîneur : Carlo Ancelotti – Laurent Blanc – Luis Fernandez

Plus beau but : Pedro Pauleta contre l’OM 2004

Plus grand match : PSG-Real Madrid 1993

11 de légende : Lama – Silva, Ricardo, Marquinhos – Rai, Verratti, Fernandez, Susic – Ibra, Pauleta, Ronaldinho