50 ans du stade Francis Le Basser : le projet de rénovation de Laurent Lairy et Laval Agglomération

Le projet de nouveau stade, voulu par plusieurs chefs d'entreprises de la Mayenne dont certains sont actionnaires du Stade Lavallois, ne verra pas le jour. Laval Agglomération, propriétaire du stade Francis Le Basser, et le maire de la ville Florian Bercault s'y opposent. Une option que ne souhaite plus non plus Laurent Lairy, nouveau président du Stade Lavallois depuis mars 2021.

Tourner le stade à 180°

Aujourd'hui deux scénarios sont envisagés pour moderniser l'enceinte. "Garder le stade dans sa configuration actuelle, en rénovant les tribunes par étapes, de manière à pouvoir continuer de jouer dans la période de rénovation avec une tribune qui serait construite sur l'avenue Pierre de Coubertin, et qui serait à terme l'entrée principale. La deuxième option, c'est de tourner la pelouse pour avoir une vision Nord-Sud. Et utiliser cette tribune centrale dans toute la longueur de l'avenue Pierre de Coubertin" explique Laurent Lairy.

Tourner le stade à 180 degrés tient la corde. L'exposition Nord-Sud du terrain permettrait d'améliorer les images des caméras de télévision qui retransmettent les matchs, surtout si le Stade Lavallois remonte en Ligue 2 et donc dans l'échelon professionnel. Dans le nouveau Le Basser il n'y aurait plus seulement du football. "Un investissement comme celui-là ne doit pas reposer exclusivement sur les résultats sportifs. Il doit être pensé pour être amorti dans un objet évidemment sportif avec une équipe professionnelle masculine. Mais pourquoi pas une équipe professionnelle féminine pour avoir beaucoup plus de journées en exploitation sur la pelouse. Mais en complément, il faut trouver des activités qui ne soient pas en concurrence avec toutes celles qui existent déjà sur Laval Agglomération. Ainsi, l'opération serait amortie sur toute une activité sportive, économique et culturelle" poursuit le président des Tangos.

Horizon 2025-2026

Des architectes ont déjà été contactés pour ce projet. Aucun chiffre n'a été communiqué pour le moment. Laurent Lairy veut aller vite désormais sur le calendrier. "Idéalement, il faudrait pouvoir trouver un accord sur cette année 2021. Après une telle rénovation s'envisage sur quatre ou cinq ans parce qu'elle se ferait par phases" termine-t-il. Les footballeurs mayennais continueraient à jouer dans un Le Basser en travaux. Le président veut un stade moderne, fermés, avec quatre tribunes donc, et un chantier achevé en 2025 ou 2026.

