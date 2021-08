50 ans du stade Francis Le Basser : un lieu mythique, dans un quartier en pleine transformation

En 1902, Émile Guérin un des fondateurs du Stade Lavallois part à la recherche d'un potentiel terrain de football dans la ville. Le trésorier du club identifie alors rapidement le terrain dit du "chemin de croix", qu'il achète avant de le céder à la municipalité en 1929. Mais à l'époque, le "monsieur finances" du Stade Lavallois est loin d'imaginer que la localisation de ce terrain est stratégique pour les décennies à venir. Le Basser se situe en effet à moins de deux kilomètres de la gare.

Sa proximité avec la gare : un réel atout moderne

Un atout très important déjà à l'époque explique Laurent Villebrun, créateur du blog Stade Lavallois Museum. "Le football dans ces années-là est en plein développement en France. C'est une activité tout à fait nouvelle et concentrée sur Paris. Mais _Laval a su profiter de sa proximité avec Rennes_, qui était le grand club de province. Laval se situait déjà sur un axe Paris-Brest très prisé. Donc le stade Francis Le Basser était accessible, bien desservi" explique cet amoureux du club.

Un positionnement attractif et favorable pour un stade de centre-ville. De quoi renforcer la rivalité sportive entre Laval et le voisin du Stade Rennais. "L'ennemi héréditaire c'est Rennes. Du coup la localisation du stade est très intéressante. D'ailleurs Rennes a toujours voulu que Laval soit dans sa poule en championnat de Bretagne et non pas dans le championnat du Maine, parce qu'en quelques heures de train, on s'y rendait" termine Laurent Villebrun.

Des logements en construction

L'enceinte des Tangos domine le quartier des Pommeraies, au nord de la ville. Une chance pour ce dernier en termes d'attractivité. Aujourd'hui, des engins de chantiers s'activent à la construction de logements. Une effervescence bien accueillie parmi les habitants. L'an dernier pendant la campagne électorale des municipales, Yvette et des voisins avaient réclamé au futur maire Florian Bercault que le stade ne déménage pas (une idée émise par plusieurs chefs d'entreprise du département qui le voyait bien près du nouveaux complexe culturel et sportif Espace Mayenne). "On a dit non car cela fait de l'animation pour les jeunes, il faut le laisser là le stade" explique-t-elle.

Des logements étudiants et pour les primo-accédants ont vu le jour très récemment autour du stade Francis le Basser de Laval © Radio France - Martin Cotta

58 appartements locatifs pour des étudiants sont sortis de terres récemment, à quelques encablures de Le Basser. Les Pommeraies continuent de se développer et cela plaît à Annick, 23 ans de vie dans le quartier. "_Il faut du sang neuf dans le quartier_. Moi je ne vais pas au stade mais il faut redynamiser toute cette zone" déclare la septuagénaire. La rénovation future du stade Francis Le Basser permettra peut-être un regain économique également dans ce quartier du nord de la ville.