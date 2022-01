500 places de plus pour le 8e de finale de la Coupe de France de football entre Bergerac et Saint-Etienne

Le Bergerac Périgord Football Club a obtenu de gain de cause. Le club périgourdin sollicitait depuis des semaines la préfecture de la Dordogne afin d'obtenir une dérogation permettant d'augmenter la jauge du stade Francis Rongiéras à Périgueux, stade qui accueillera dimanche 30 janvier le 8e de finale de la Coupe de France de football entre Bergerac et Saint-Etienne. Le préfet de Dordogne Jean-Sébastien Lamontagne a annoncé ce jeudi 27 janvier que la capacité de l'enceinte sportive allait passer de 3.300 à 3.800 spectateurs.

500 billets supplémentaires

"C'est une véritable satisfaction pour nous, mais également pour les supporters qui vont assister au match" s'est félicité en direct sur France Bleu Périgord Paul Fauvel le directeur général du club. "Nous tenons à remercier une nouvelle fois la préfecture de la Dordogne et la Fédération française de football qui qui ont vraiment joué le jeu qui nous ont accompagné au maximum pour faciliter l'organisation de l'événement. Il n'y aura que 3800 personnes - dans un stade de 10.000 places- mais ce seront 3.800 personnes fans de Bergerac, fans de l'épopée et pas simplement des consommateurs venus voir Saint-Etienne.

Une politique de vente assumée

Quand on demande au directeur général s'il n'a pas cherché à gagner de l'argent en proposant à la vente des packages associant le match de Coupe de France à des matches de championnat, Paul Fauvel assume totalement son choix. "Saint-Etienne est un point d'étape important dans l'histoire et dans le projet du club actuel, mais ce n'est pas un point final, la saison ne vas pas s'arrêter après Saint-Etienne. explique-t-il. On ne va pas s'arrêter à ce projet. Nous sommes actuellement premier de Nationale 2 avec quatre points d'avance et on se dit qu'à la fin de saison, on a peut être quelque chose de magnifique à jouer. Et si vraiment nous voulons accrocher ce quelque chose de magnifique, il nous faudra un soutien populaire des Périgourdins par rapport au projet et à l'équipe. On voulait donc vraiment capitaliser là-dessus. Nous voulons retrouver ceux qui viennent voir Bergerac en Coupe de France et qui prennent du plaisir, à Campréal les semaines suivantes pour les soutenir jusqu'au bout., et pourquoi pas accrocher quelque chose qui serait merveilleux pour le territoire."

Trois points de vente

Les 500 nouvelles places seront vendues dans trois lieux, uniquement ce samedi 29 janvier. A l'Intermarché de Creysse partenaire du club, sur le marché de Bergerac et au Café de la place à Périgueux à des prix allant de 20€ en tribune à 40€ en tribune d'honneur. Attention, aucun billet ne sera mis en vente le jour du match au stade Francis Rongiéras.