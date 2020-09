Ligue 1 : 5 000 personnes pourront assister au match Lens-PSG

La préfecture a refusé la dérogation demandée par le Racing Club de Lens qui espérait recevoir plus de 5000 supporters lors de la rencontre face au PSG prévue le 10 septembre prochain.La priorité sera donnée aux abonnés de longue date.

Au moment de son arrivée, Louis Le Franc, le nouveau préfet du Nord avait mis fin à tous débats: « Si la jauge de 5000 est fixée, c’est pour être respectée. Je ne voudrais pas être le préfet qui soit à l’origine d’un cluster à Lens même si c’est le retour en Ligue 1 du club.

Priorité aux abonnés de longue date

Le Racing Club de Lens donnera la priorité à la tribune ayant le taux de réabonnements le plus important et proposera donc aux abonnés de la tribune Marek d’assister à cette première rencontre de championnat. Les informations sur les consignes d’accessibilité à l’enceinte seront diffusées bientôt disponible sur rclens.fr et ses réseaux sociaux.

le club rappelle qu"il "poursuivra ses efforts pour tenter d’accueillir une jauge de spectateurs plus conséquente lors des matchs suivants. Nous remercions l'ensemble de ses supporters, qui ne pourront pas soutenir leur équipe, pour leur compréhension. Un remboursement leur sera accordé.

Suspens "Covid" à Paris, 6 joueurs positifs

La tenue de la rencontre le 10 septembre n'a toujours pas été confirmée par la Ligue de football professionnelle. Cette dernière espère faire évoluer son règlement. Elle aimerait que d'éventuels reports de rencontres ne soient désormais envisagés que si plus de 10 joueurs sur un effectif de 30 éléments sont positifs au Covid 19. Ce nouveau protocole doit encore obtenir l'agrément de la Cellule interministérielle de crise qui doit trancher avant jeudi prochain